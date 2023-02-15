Тест драйв

К корейским автомобилям принято относиться пренебрежительно. Конечно, не так, как к китайским и российским, но с европейскими и тем более с японскими их по долговечности и надёжности не сравнить. Но вот свидетельство владельца «Креты», как говорится, из первых рук

Автомобиль был приобретён новым, у официального дилера, в феврале 2018-го года. Лично я хорошо помню процесс выбора и покупки кроссовера. Будущий владелец рассматривал также Ford Kuga, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander, но «Крета» победила по очкам. Максимальная комплектация «потянула» на те же деньги, за которые другие модели предлагались практически «пустыми». Немаловажным фактором было то, что конкретный экземпляр существовал в наличии, на складе, не было необходимости ждать поставки в течение месяца, двух или трёх. Три дня максимум на подготовку — и забирайте машину. Вместе с установленным допоборудованием.

Ремень генератора всё ещё «жив»

Чем-то дополнить «высшую» комплектацию было трудно. Мой знакомый, было, выбрал опциональную мультимедиасистему с 11-дюймовым сенсорным экраном, однако цена её, превышавшая 40 000 рублей, вынудила отказаться.

Итак, на сегодняшний день автомобилю 4,5 года, и его пробег составляет 68 000 км. Регулярные ТО, через каждые 15 000 км, владелец проходит примерно каждые 10 месяцев. Кроссовер ездит практически только по асфальту, большей частью по городу, но два-три раза в год совершает отпускные вояжи длиной 1000-1500 км. Однажды разовый пробег составил 900 км.

Владелец полностью доволен своим выбором. Ему нравится динамика (автомобиль оснащён двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., разгон до сотни — 10,7 с), курсовая устойчивость на скоростях до 150 км/ч (на платной автомагистрали) и расход топлива. В среднем, автомобиль потребляет 8,4 л на 100 км. Но вообще разброс «аппетитов» значителен. Так, в городе «Крета» требует порядка 10 л. Рекордным стал 5,5-литровый расход на МКАД (была преодолена примерно половина кольца), антирекордным — 14-литровый в невероятно пробочный день. Бензин применяется исключительно 95-й.

Проблем с мотором не возникало ни разу. При осмотре автомобиля я прислушался к работе двигателя на холостом ходу: работает очень ровно и тихо. Примечательно, что сервис пока ни разу не заменил свечи — оказывается, при каждом ТО их всего лишь очищают (ну и, видимо, регулируют зазор между электродами). Фильтры меняются, конечно, регулярно, а вот привод ГРМ (цепной) всё ещё родной. Точно так же, как ремень привода вспомогательных агрегатов. Это я проверил: внешняя сторона ремня потёртая. Но ролики не визжат, а значит, и ремень ещё побегает. Ну а если потенциальный второй владелец захочет его поменять, то сможет легко сделать это самостоятельно.

Под капотом чисто, но это благодаря тому, что нынешний хозяин машины регулярно заказывает чистку мотора на сервисе. Декоративная крышка у двигателя отсутствует, с какого-то момента завод перестал её ставить, но желающие могут приобрести её и установить самостоятельно — чисто для красоты, большого функционала она не несёт.

Работа шестидиапазонного автомата владельца тоже полностью устраивает. Сбоев в функционировании коробки не наблюдалось ни разу. Ручной режим водитель не использует, а вот блокировкой муфты полного привода не пренебрегает, это пригождается при движении зимой (однажды привод помог справиться даже с голым льдом). Настоящего бездорожья кроссоверу не доставалось ни разу.

vТормоза, по словам владельца, хороши, но за относительно небольшой срок службы автомобиль сменил уже три комплекта передних колодок и два — задних, плюс к тому были заменены тормозные диски «по кругу». Не верю, что это система для модели, скорее всего, сервис слегка «разводил» собственника. У спокойного водителя, не гонщика, при автоматической коробке передач тормозные колодки служат минимум 40 000 км, при механической коробке — в полтора раза больше. С дисками сложнее, по ним такой чёткой статистики нет.

По электрооборудованию картина такая. Большой аккумулятор (68 Ампер-часов) служит исправно. Лампы в фарах не перегорали ни разу, целы они (и светодиоды тоже) в задних фонарях. Проблема возникла один раз только с «противотуманками». После очередного обслуживания на сервисе владелец обнаружил, что погасли обе противотуманные фары. Перегорели лампы? Нет, как выяснилось, мастера просто отключали разъёмы этих фар и забыли их вновь подключить. Самостоятельно это сделать было бы трудно, так как для этого пришлось бы снимать подкрылки. Лампы в фарах головного света заменить — при необходимости — в разы проще.

Прочитав отзыв о данном автомобиле до конца, читатель, наверное, подумает: «заказуха». В общем-то, если бы я не беседовал лично с владельцем, то, скорее всего, тоже решил бы так. Поэтому просмотрел несколько подборок отзывов других владельцев в Интернете. И обнаружил, что да, действительно, проблем с автомобилем при относительно небольших пробегах и сроках эксплуатации — минимум. Отказы и проблемы единичны и бессистемны (кому-то заменили сцепление при 14 000 км пробега). Основная массовая жалоба — на очаги коррозии, появляющиеся на двери багажного отделения. Также народ недоволен слабым ближним светом фар, скрипучим пластиком отделки, шумоизоляцией салона и динамикой обоих двигателей, что 1,6-, что 2,0-литрового. Но это уже весьма субъективная вещь.

Салон, как и моторный отсек, тоже в прекрасном состоянии, поскольку недавно прошёл химчистку после не самой удачной перевозки кота. К счастью, животное не поцарапало кожаную обивку сидений. Владелец очень рад, что заказал машину именно с кожаным салоном. Лёгкая «помятость» обивки видна только на подушке водительского кресла. На пластиковых деталях следов эксплуатации нет. Есть заметный скол от камня на ветровом стекле. Но выбоина не дала трещин, кроме того, она не влияет на работу системы подогрева всей площади стекла. Стекло не затёрто, «дворники» меняются регулярно.

В камере — вода?

Владелец считает шумоизоляцию «Креты» слабой, однако дополнительную «шумку» он не заказывал. Это один из немногих минусов автомобиля. Ещё к ним относятся небольшие «огрехи» мультимедиасистемы. Так, например, она иногда теряет связь со смартфоном при воспроизведении музыки (даже через систему Android Auto). Есть проблема с навигацией: версия Navitel стоит всё ещё 2018-го года, так как обновление её владельцем не предполагается (поэтому невозможно), а фирменный сервис Hyundai, якобы, не компетентен в этом вопросе.

Также владелец обращался к дилеру с просьбой заменить по гарантии камеру заднего вида. Её «глазок» при движении по загрязнённым дорогам очень быстро залепляется до полной непрозрачности, кроме того, есть подозрение, что под линзы «глазка» попадает вода. Мне была продемонстрирована картинка с камеры, однако следов помутнения её от воды я лично не увидел. Но владельцу виднее. Возможно, изначально картинка была ярче, и он это запомнил.

В целом, я очень доволен, что в своё время посоветовал другу купить этот автомобиль — по сути, попал в точку. Но сам лично сейчас у него машину не купил бы. И вовсе не потому, что не доверяю его отзыву. Нет, в правдивости его слов нисколько не сомневаюсь, и осмотр подтверждает услышанное. Просто считаю, что двухлитровый вариант слишком дорогой, пусть и насыщенный разнообразными опциями. Этому автомобилю достаточно 1,6-литрового мотора, «механики» и полного привода. Такой вариант я бы купил как новым, так и подержанным. Пусть даже потерял бы в динамике и оснащении.

Вместе с «глазком» камеры у «Креты» активно страдает от грязи задняя дверь. Это объяснимо аэродинамикой кузова кроссовера. Но «страдание» двери оборачивается самой настоящей коррозией, и случается она довольно часто. Так, моему знакомому дверь перекрашивали, сделано это было по гарантии, без каких-либо запирательств со стороны дилера.

И это было самой большой проблемой автомобиля, возникшей за четыре с половиной года эксплуатации. А в остальном, приготовившись познакомиться с подержанной «Кретой», я осматривал фактически новый автомобиль. И думал, что, видимо, заявления о недолговечности и быстром износе корейских автомобилей не всегда соответствуют действительности. Конечно, многое зависит от эксплуатации, от конкретного владельца, от личного отношения к технике. Но вот конкретный пример: при бережном обращении и корейский автомобиль к пяти годам может сохранить очень привлекательное состояние. Правда, при этом на вторичном рынке он стоил бы немалых денег, кроме того, на плечи следующего владельца легли бы расходы на те устройства, детали и агрегаты, которые сегодня ещё работоспособны, но вскоре выработают свой ресурс. Тем не менее, новому владельцу данного автомобиля однозначно повезёт.

Первое поколение Hyundai Creta выпускалось с 2016-го по 2020-й год, а после небольшого рестайлинга — с 2020-го по 2021-й год. Двигатели — 1,6-литровый 123-сильный (трансмиссии — как механическая, так и автоматическая) и 2,0-литровый 149-сильный (трансмиссия только автоматическая). Передний и полный привод могут сочетаться с любыми вариантами мотора и трансмиссии. Стоимость подержанных автомобилей первого поколения от 731 000 до 2 500 000 рублей, средняя цена — около 1,7 млн рублей.

Технические характеристики Hyundai Creta 2.0 6AT 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 4270 х 1780 х 1630 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2590 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 402 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1345 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 149 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 192 / 4500 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 183 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55