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Hyundai Creta показывает женщинам границы экономии
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Цены
от 749 900
до 1 159 900
Hyundai Creta 2016 вид спередиHyundai Creta 2016 вид сбокуHyundai Creta 2016 вид сзадиHyundai Creta 2016 салонHyundai Creta 2016 приборная панельHyundai Creta 2016 центральная консольHyundai Creta 2016 передние креслаHyundai Creta 2016 АКПП
Hyundai Creta 2016 бокс-подлокотник
В глубоком боксе-подлокотнике можно держать духи, косметику и прочую мелочевку
Hyundai Creta 2016 задний диван
Доступ на просторный задний ряд облегчает широкий проем
Hyundai Creta 2016 багажное отделение
Hyundai Creta 2016 багажное отделение
В подполье, помимо запаски, имеются глубокие ниши
Hyundai Creta 2016 моторный отсек
Горловина для «омывайки» находится на расстоянии вытянутой руки, что очень практично

Секрет популярности корейского SUV у слабого пола оказался донельзя простым: минимум технических наворотов и максимум комфортных опций

Корейский субкомпактный кроссовер не нуждается в обстоятельном представлении. Достаточно сказать, что это самый продаваемый SUV в России по итогам 2018 года. Покупателям по душе внешность, в которой европейский стиль дополнен легкими штрихами азиатского дизайна, хорошая геометрическая проходимость, просторный салон, надежные моторы и трансмиссии, а главное – прекрасное соотношение цены и качества. Но чем этот бестселлер может привлечь женщин? Ведь, строго говоря, Creta – это «рабочая лошадка», причем в стиле унисекс: как говорит статистика продаж, «кореец» одинаково любим представителями обоих полов. Неспроста наша тест-пилотесса Ева Моторная обнаружила в Creta длинный список достоинств, особенно ценимых дамами.

Классический стиль

Сразу расставлю точки над i – женщинам, которые ждут от автомобиля внешней провокационности, Creta не подойдет. Создавая этот кроссовер, дизайнеры избегали вычурности и компоновочных экспериментов. А потому мы имеем автомобиль, прорисованный с немецкой основательностью, а стилевые вольности в виде заострений фар и характерных изгибов передней панели лично меня не раздражают. Есть и интересные «завлекалочки» – гирлянды огней дневного света в фарах, контрастный (в нашем случае черно-красный) кузов, серебристые рейлинги на крыше и спицы литых дисков, напоминающие лепестки ромашки.

Салон удивительно просторен, учитывая компактные внешние габариты. К тому же тут приятные материалы, а эргономика скрупулезно продумана. Например, руль с кожаной обшивкой и удобными выступами под хват ладоней регулируется в двух плоскостях на большом плече и имеет столь любимую женщинами функцию подогрева. Еще приятнее, что баранка легкая и при парковке ее можно крутить одной рукой.

Но правда и то, что оснащение начальных комплектаций бедновато. Хорошо, что в углублении консоли нашлось место сразу для двух розеток на 12 В и USB-слота. Однако Creta, на которых я ездила раньше, смотрелись куда солиднее за счет 7-дюймового сенсорного экрана с камерой заднего вида. Здесь же лишь узенький черно-белый монитор, который может порадовать разве что возможностью подключить смартфон, говорить по громкой связи Bluetooth и отслеживать треки магнитолы. Так что если вы требовательная особа, то бюджетные комплектации этого «корейца» не ваш выбор!

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По утилитарной части есть много плюсов и толика минусов. Прежде всего, отлично, что все двери открываются на большой угол: усаживаться и размещать поклажу очень удобно. На заднем ряду не тесно даже высоким пассажирам, однако «галерка» все же не вполне обжита. Скажем, задний торец бокса-подлокотника голый – нет ни розетки, ни дефлекторов вентиляции. Зато объем багажника в сравнении с конкурентами солидный (402 л), к тому же есть вместительное подполье с запаской и органайзером под инструменты, а также боковые ниши с ремнями-ограничителями.

А вот вам еще женские за и против: горловина для залива «омывайки» находится у самого края моторного отсека – и тянуться не надо, и одежду не испачкаешь, зато поднимать тяжелый капот и выковыривать из фиксатора металлический упор несподручно – страдает маникюр. Еще похвалю Creta за систему крепления детских кресел Isofix и «зимний пакет» (подогрев сидений обоих рядов, внешних зеркал, лобового стекла).

Необходимый минимум

Автомобиль с начальным 1,6-литровым бензиновым 123-сильным «атмосферником», передним приводом и 6-диапазонным «автоматом» – отличный вариант для женщин, которые не хотят переплачивать за 2-литровый 150-сильный агрегат и трансмиссию 4х4. Лично мне динамики переднеприводной Creta хватает для большинства дорожных ситуаций – нажала посильнее на «газ», и машина прытко ускоряется. Исключение – ускорения на трассе: там кроссовер заметно умеряет прыть, поэтому о быстрых обгонах следует забыть. Бонусом же станет расход топлива – меньший, чем у более мощных и полноприводных версий (7,1 л/100 км в смешанном цикле), при этом «кореец» не брезгует и 92-м бензином.

Еще одно важное достоинство – высокая посадка. Даже «дюймовочки» могут просматривать дорогу далеко вперед, благо диапазон лифта водительского сиденья здесь солидный. Если же надо выбраться на дачу, то за неимением в нашей комплектации полного привода советую полагаться на клиренс 190 мм и короткие свесы. Есть также ассистент при спуске с горы, который включается кнопкой на центральном тоннеле, а на скользких и рыхлых поверхностях можно отключить систему ESP, чтобы электроника не «душила» двигатель при намеке на пробуксовку.

Наконец, мне нравится, что этот Hyundai интересно управляется. На нем приятно не только мчать по трассе, но и прописывать виражи. Точный и легкий руль – тоже аргумент для дам, любящих активную езду. Подвеска, комфортная в городе, может показаться жестковатой на разбитых загородных дорогах. Так что ареал обитания такой Creta я бы ограничила мегаполисом и его окрестностями. Дело за малым – найти 1 060 000 рублей, которые просят за наиболее доступный вариант переднеприводного кроссовера с «автоматом». 

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