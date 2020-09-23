Рестайлинговый кроссовер в лимитированной комплектации Би*2 с легкостью найдет путь к сердцу автомобилисток, и дело здесь не только в музыке

Обновив свой бестселлер, компания Hyundai сделала нам, девушкам, двойной подарок. Во-первых, «кореец» принарядился. Чего стоит одна только радиаторная решетка с замысловатом узором! Во-вторых, появился шанс выделиться. Нужно лишь заполучить машину в дефицитной комплектации Би*2. Да-да, название отсылает к музыкальному коллективу «Би-2», тем самым к Леве и Шуре из Бобруйска, увековечившим себя хитом «Полковнику никто не пишет». Ребята, что говорить, стильные и небанальные. Так что лично мне их коллаборация с Hyundai кажется отличной идеей. Заинтриговала? Сейчас расскажу о своем знакомстве с Creta Би*2 поподробнее.

Одна из тысяч

На российском рынке продадут лишь 1 тыс. автомобилей «музыкальной» комплектации. Чем они так интересны? Тот, кто подумал, что с запуском двигателя из динамиков польется надрывное «Полковника никто не ждё-о-о-от», ошибся. Звук, как и прежде, вполне приличный, но главные «фишки» в другом. К примеру, машина теперь идет в двухцветной окраске. В моем случае имеем классическое сочетание: черный топ, красный низ и полный набор завлекалок – «вороненые» рейлинги, зеркала и «плавник» антенны на крыше, нарядные 17-дюймовые колесные диски, особый крупный спойлер и дизайнерский диффузор в заднем бампере – неплохой, скажу я вам, «прикид».

А знаете, чем больше всего подкупил салон? Ранее недоступной системой «Яндекс. Авто». А это, как вы понимаете, возможность проложить маршрут не снимая рук с руля (для этого есть кнопка голосового вызова) и пообщавшись с «Алисой». Нет, не с коллективом Константина Кинчева, а с яндексовской роботессой, с которой, раскрою вам секрет, люблю потрепаться в пробках. Шучу. На самом деле «Алиса» очень помогает, когда нужно «пробить» нужные адреса не отвлекаясь от дороги.

В остальном по салону это та же Creta, которую мы знаем с 2016-го. Уверена, девочкам особенно понравятся легкий руль, настраиваемый в двух плоскостях, много кармашков для мелочовки и макияжные зеркальца в обоих солнцезащитных козырьках. Побурчу же из-за голого торца центрального подлокотника – ни тебе дефлекторов вентиляции в нем, ни розеток, ни слотов USB. Конечно, последних в изобилии у основания консоли, но и «галерку» пора бы уже украсить. Согласитесь, так простенько модницы не одеваются.

Вместе с тем приятно, что машина дополнена задними «парктрониками» – получаете двойную страховку. Ну и «теплый пакет» (подогрев лобового, всех сидений, зеркал и, главное, руля) – куда без всего этого зимой! Ах да, прокричу «ура» бесключевому доступу. Открывать и закрывать машину не доставая ключ из сумочки – просто кайф!

Что касается багажника, то мне очень понравился в нем складной фальшпол – им можно разделять пространство в отсеке. Так, собственно, я и делала: в одной части – продукты, в другой – одежда, обувь, зонтик. И все же закромам не помешали бы обновки посерьезнее. Где, к примеру, крючочки и сеточка, удерживающая сумки из магазина? Но это я придираюсь. Должны же быть у модника недостатки!

Поехали, красивая, кататься!

Отлично, что Creta сохранила важнейшее преимущество – вполне достойный внедорожный арсенал. Мало того что версия Би*2 предлагается только с тяговитым 2-литровым мотором на 150 л.с. (для других версий можно заказать базовый 1,6-литровый двигатель на 123 л.с.). С центрального тоннеля многозначительно глядят клавиши электронной блокировки муфты и системы помощи при спуске, а слева от руля прописалась кнопка отключения ESP. Добавьте к этому клиренс 190 мм и защитный обвес, и вы поймете, насколько этот Hyundai облегчил мне жизнь, когда я поехала к подруге за город по раскисшей от затяжных летних дождей грунтовке.

Впрочем, я не джипер, а скорее адепт городского туризма. Но и тут «корейцу» есть что предложить. К примеру, такой SUV ускоряется с шоссейных скоростей заметно резвее 1,6-литрового собрата. Да и в мегаполисе 2-литровый «полноприводник» легок на подъем. Не знаю, что там «нахимичили» инженеры, но педаль «газа» показалась мне очень даже остренькой. Прямо-таки корейский перчик! Придавила ее, и красно-черный рванул вперед.

Что нам, девочкам, еще нужно? Правильно, безопасность! Рестайлинговый SUV, надо сказать, в этом вопросе на высоте. К примеру, передняя оптика имеет функцию подсветки поворотов. Казалось бы, мелочь, но, когда на подъезде к даче «кореец» высветил за виражом немаленькую яму, я мысленно сказала ему спасибо.

И еще для справки дамам, ищущим личного телохранителя. В этом автомобиле аж шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах и электронные системы, улучшающие управляемость. Например, помощник на старте позволяет легко тронуться даже на крутом склоне. А «умная» система стабилизации вернет вас на путь истинный, если вы переборщите со скоростью при маневрировании.

Хотите узнать, что почем? За машину с двумя ведущими колесами просят 1 487 000, а за полный привод – уже 1 567 000 рублей. Я рекомендую девочкам «переднеприводник». Не потому, что он дешевле и расходует чуть меньше топлива (кстати, во всех случаях можно заливать Аи-92). Просто среди моих подружек тех, кто любит месить грязь в полях и лесах, я не обнаружила. А вот доплатить за музыкальный эксклюзив, думаю, точно стоит. В общем, «Большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна. Все начинать сначала»… – подпевайте!