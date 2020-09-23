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Hyundai Creta 2020 вид спередиHyundai Creta 2020 вид сбокуHyundai Creta 2020 салонHyundai Creta 2020 приборная панельHyundai Creta 2020 центральная консоль
Hyundai Creta 2020 розетки
Сразу две розетки на 12 В и USB слот на центральной консоли оценят гаджетоманки
Hyundai Creta 2020 зеркальце
Hyundai Creta 2020 АКПП
Перед селектором трансмиссии организована глубокая вещевая ниша
Hyundai Creta 2020 передние кресла
Hyundai Creta 2020 задний диван
Диван имеет функцию подогрева
Hyundai Creta 2020 ручка двери
Клавиши бесключевого доступа встроены в ручки передних дверей
Hyundai Creta 2020 багажное отделениеHyundai Creta 2020 вид сзади

Рестайлинговый кроссовер в лимитированной комплектации Би*2 с легкостью найдет путь к сердцу автомобилисток, и дело здесь не только в музыке

Обновив свой бестселлер, компания Hyundai сделала нам, девушкам, двойной подарок. Во-первых, «кореец» принарядился. Чего стоит одна только радиаторная решетка с замысловатом узором! Во-вторых, появился шанс выделиться. Нужно лишь заполучить машину в дефицитной комплектации Би*2. Да-да, название отсылает к музыкальному коллективу «Би-2», тем самым к Леве и Шуре из Бобруйска, увековечившим себя хитом «Полковнику никто не пишет». Ребята, что говорить, стильные и небанальные. Так что лично мне их коллаборация с Hyundai кажется отличной идеей. Заинтриговала? Сейчас расскажу о своем знакомстве с Creta Би*2 поподробнее.

Одна из тысяч

На российском рынке продадут лишь 1 тыс. автомобилей «музыкальной» комплектации. Чем они так интересны? Тот, кто подумал, что с запуском двигателя из динамиков польется надрывное «Полковника никто не ждё-о-о-от», ошибся. Звук, как и прежде, вполне приличный, но главные «фишки» в другом. К примеру, машина теперь идет в двухцветной окраске. В моем случае имеем классическое сочетание: черный топ, красный низ и полный набор завлекалок – «вороненые» рейлинги, зеркала и «плавник» антенны на крыше, нарядные 17-дюймовые колесные диски, особый крупный спойлер и дизайнерский диффузор в заднем бампере – неплохой, скажу я вам, «прикид».

А знаете, чем больше всего подкупил салон? Ранее недоступной системой «Яндекс. Авто». А это, как вы понимаете, возможность проложить маршрут не снимая рук с руля (для этого есть кнопка голосового вызова) и пообщавшись с «Алисой». Нет, не с коллективом Константина Кинчева, а с яндексовской роботессой, с которой, раскрою вам секрет, люблю потрепаться в пробках. Шучу. На самом деле «Алиса» очень помогает, когда нужно «пробить» нужные адреса не отвлекаясь от дороги.

В остальном по салону это та же Creta, которую мы знаем с 2016-го. Уверена, девочкам особенно понравятся легкий руль, настраиваемый в двух плоскостях, много кармашков для мелочовки и макияжные зеркальца в обоих солнцезащитных козырьках. Побурчу же из-за голого торца центрального подлокотника – ни тебе дефлекторов вентиляции в нем, ни розеток, ни слотов USB. Конечно, последних в изобилии у основания консоли, но и «галерку» пора бы уже украсить. Согласитесь, так простенько модницы не одеваются.

Вместе с тем приятно, что машина дополнена  задними «парктрониками» – получаете двойную страховку. Ну и «теплый пакет» (подогрев лобового, всех сидений, зеркал и, главное, руля) – куда без всего этого зимой! Ах да, прокричу «ура» бесключевому доступу. Открывать и закрывать машину не доставая ключ из сумочки – просто кайф!

Что касается багажника, то мне очень понравился в нем складной фальшпол – им можно разделять пространство в отсеке. Так, собственно, я и делала: в одной части – продукты, в другой – одежда, обувь, зонтик. И все же закромам не помешали бы обновки посерьезнее. Где, к примеру, крючочки и сеточка, удерживающая сумки из магазина? Но это я придираюсь. Должны же быть у модника недостатки!

Поехали, красивая, кататься!

Отлично, что Creta сохранила важнейшее преимущество – вполне достойный внедорожный арсенал. Мало того что версия Би*2 предлагается только с тяговитым 2-литровым мотором на 150 л.с. (для других версий можно заказать базовый 1,6-литровый двигатель на 123 л.с.). С центрального тоннеля многозначительно глядят клавиши электронной блокировки муфты и системы помощи при спуске, а слева от руля прописалась кнопка отключения ESP. Добавьте к этому клиренс 190 мм и защитный обвес, и вы поймете, насколько этот Hyundai облегчил мне жизнь, когда я поехала к подруге за город по раскисшей от затяжных летних дождей грунтовке.

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Впрочем, я не джипер, а скорее адепт городского туризма. Но и тут «корейцу» есть что предложить. К примеру, такой SUV ускоряется с шоссейных скоростей заметно резвее 1,6-литрового собрата. Да и в мегаполисе 2-литровый «полноприводник» легок на подъем. Не знаю, что там «нахимичили» инженеры, но педаль «газа» показалась мне очень даже остренькой. Прямо-таки корейский перчик! Придавила ее, и красно-черный рванул вперед.

Что нам, девочкам, еще нужно? Правильно, безопасность! Рестайлинговый SUV, надо сказать, в этом вопросе на высоте. К примеру, передняя оптика имеет функцию подсветки поворотов. Казалось бы, мелочь, но, когда на подъезде к даче «кореец» высветил за виражом немаленькую яму, я мысленно сказала ему спасибо.

И еще для справки дамам, ищущим личного телохранителя. В этом автомобиле аж шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах и электронные системы, улучшающие управляемость. Например, помощник на старте позволяет легко тронуться даже на крутом склоне. А «умная» система стабилизации вернет вас на путь истинный, если вы переборщите со скоростью при маневрировании.

Хотите узнать, что почем? За машину с двумя ведущими колесами просят 1 487 000, а за полный привод – уже 1 567 000 рублей. Я рекомендую девочкам «переднеприводник». Не потому, что он дешевле и расходует чуть меньше топлива (кстати, во всех случаях можно заливать Аи-92). Просто среди моих подружек тех, кто любит месить грязь в полях и лесах, я не обнаружила. А вот доплатить за музыкальный эксклюзив, думаю, точно стоит. В общем, «Большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна. Все начинать сначала»… – подпевайте!

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