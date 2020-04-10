В народе 1,6-литровые версии популярного кроссовера Hyundai Creta считаются, мягко говоря, неторопливыми. 12-13 секунд разгона до сотни — весьма скромные результаты. Для многих и двухлитровый мотор слабоват, мол, этому автомобилю — да 2,4-литровый агрегат, а то и что-нибудь с приставкой «турбо». Но вдумаемся — а куда мы, собственно, спешим? И, главное, зачем?

О «Крете» написано много, даже очень много. И неудивительно: этот кроссовер фантастически популярен, он продается ежемесячно в количестве более 10 000 экземпляров, почти вдвое опережая любого из ближайших по реализации конкурентов. Стоит ли читать и писать о нем еще? Отвечу так: сколько бы тестов того или иного автомобиля я ни прочитал, никогда не получу о нем достаточно полного представления — до тех пор, пока не поезжу сам. Не заподозрите меня в снобизме. Любой из вас, читатели, по идее должен испытывать то же самое. Ни вы в чужую шкуру не влезете, ни автор-тестер — в вашу. До личной тестовой поездки вы ничего не будете знать о том автомобиле, который рассматриваете в качестве покупки, даже если прочтете о нем целое собрание журналистско-блогерских сочинений. Поэтому — не пренебрегайте тест-драйвами, не покупайте «котов в мешках», меньше будет разочарований в дальнейшем.

Проверяйте на себе

Мне довелось участвовать в нескольких презентациях Hyundai Creta, прежде чем выпала первая поездка на этом кроссовере. И так получилось, что в первый раз я сел за руль именно 1,6-литровой «Креты». А с двухлитровой познакомился позже, когда мой знакомый, выбиравший себе кроссовер, пригласил меня принять участие в процессе. Рассматривались модели Ford, Mitsubishi, Subaru, однако только у Hyundai оказалось в наличии всё и сразу. То есть, максимум автомобиля за имевшуюся у моего приятеля сумму, без кредитов и trade in, но, правда, со скидкой по программе «Семейный автомобиль».

При этом будущий владелец, узнав о своих выгодах, готов был расплатиться и вернуться за реальным автомобилем через два-три дня, когда он будет подготовлен к выдаче. А как же пробная поездка? Пришлось настоять, и он согласился, больше в расчете сориентироваться на мое мнение, вдруг что не так? Будь он один — с легким сердцем положился бы на «авось». Ну а что, 150 лошадок под капотом — это явно не 86, как было у его предыдущего автомобиля, так что при обгонах можно было бы волноваться меньше. Опять же автомат против «механики» выигрывал в его глазах. Управляемость? Вряд ли у столь популярного автомобиля она могла быть провальной, иначе бы его не покупали. Жесткость/мягкость подвески? Вот это, по его мнению, было важнее, и лучше была бы жесткость, так как он планировал путешествовать с семьей, а некоторые ее члены были склонны к укачиванию. Простор салона и объем багажника при осмотре показались ему подходящими, и, конечно, как профессиональный программист, он не мог не обратить внимание на мультимедиасистему. Правда, от опционального устройства с 11-дюймовым экраном решил отказаться: доплата в 45 000 рублей показалась ему чрезмерной.

Я не без корысти воспользовался тест-драйвом — хотелось сравнить 2,0-литровую версию со знакомой мне 1,6-литровой. Мой приятель ощутил динамику, даже сидя на пассажирском кресле. Не хотелось его разочаровывать, но сам бы я с легким сердцем сэкономил и остановил внимание на 1,6-литровой «Крете». Не потому, что динамические показатели двух вариантов близки. А потому что о серьезной динамике стоит говорить, лишь когда мотор насчитывает за 200 лошадок. А лучше — за 300. А еще лучше, когда этой динамике вы способны «подыграть» ручным выбором передач, хотя бы имеющимся у автоматической коробки.

Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и полным приводом может оснащаться как механической, так и автоматической коробкой передач. При наличии полного привода задняя подвеска у него независимая многорычажная, в отличие от моноприводных версий, на которых применяется торсионная балка. Также полноприводные версии имеют амортизаторы особой настройки. Система полного привода содержит элементы, заимствованные у «старших» кроссоверов Tucson и Santa Fe.

Признайтесь честно: при обгонах на трассе вы ВСЕГДА превращаете автомат в «ручку» и сбрасываете одну или две передачи? Или ждете, когда сработает кик-даун и сделает это за вас? А может быть, даже этого не ждете, а просто «тянете» на ровном «газе», надеясь, что успеете вернуться в свою полосу? При таком стиле грех жаловаться на автомобиль. Любая модель в умелых руках способна «выстрелить», надо лишь умело пользоваться ее возможностями. Когда-то и 86 лошадиных сил казались пределом мечтаний. А мой личный 45-сильный FIAT Uno в 90-х годах был далеко не аутсайдером на дороге. Он с легкостью обставлял в светофорных стартах более мощные «Жигули» и «Москвичи». Как такое было возможно?

Я с удивлением читаю отзывы и блогеров, и частных владельцев Hyundai Creta, в которых встречаются сетования на нединамичность этого кроссовера и опасность этого факта при обгонах. Тут можно сказать, что в таких ситуациях следует уповать не на автомобиль, а на свой расчет и здравый смысл. В конце концов, можно не успеть обогнать и на 540-сильном болиде, все зависит от ситуации.

Добавлю к этому, что мощному мотору должно соответствовать шасси. И тут накопленный в ходе тестов опыт свидетельствует: фактически ни один кроссовер, даже из премиальных, вместительный, комфортабельный, богато оснащенный, с мощным мотором и нешуточными внедорожными возможностями, не едет так, как легковые представители того же бренда. Если вы хотите почувствовать реальную управляемость Jaguar и Porsche, вам следует обратить внимание не на F-Pace и Cayenne, а на XE, XF, 911, Cayman, Boxter. Опробуйте их на скоростной трассе — и ощутите разницу между небом и землей. Особенно повезет вам, если трасса будет размечена на льду. Представьте, что управлять скольжениями 250-сильного бензинового Jaguar XE куда комфортнее, чем 180-сильным дизельным вариантом кроссовера F-Pace при всей логичности тяги его мотора.

Возвратимся к «Крете». В Интернете один из пользователей, узнав историю покупки машины моим приятелем, заявил: а почему не Subaru? Ведь Forester с «ручкой» дарит прекрасное управление. В сравнении с «Кретой» — пожалуй, да, однако не в разы более прекрасное. И потом, если бы моего друга интересовала спортивная управляемость модели, я бы, безусловно, повез его в салон Subaru. Но уж точно не за «Форестером» и даже не за вместительным и мощным «Аутбеком». А за седаном Legacy, который этой самой управляемостью меня просто покорил. И не только меня, но и других автожурналистов. Мне было очень приятно читать в Интернете их отзывы, с которыми я был слово в слово согласен.

А вот с кем не согласен, так это с теми, кто в сравнении с «Кретой» приводит Skoda Octavia. Ну да, цены близкие, особенно при рассмотрении свежих подержанных экземпляров чешского лифтбека. Ну да, он покоряет вместимостью, это вообще прерогатива автомобилей марки, они предлагают о-очень много «воздуха» любителям бытовых грузоперевозок. Но мне хотелось бы сравнить «Октавию» не с «Кретой», а с Audi A3 на тех же агрегатах. Вы знаете, управляемость собратьев по концерну различается куда сильнее, чем у «Октавии» и «Креты». В этом сравнении «Октавия» повыше кореянки, но даже не на голову, и превозносить ее саму до небес я бы не стал.

Бонусы и минусы

В целом можно признать, что Hyundai Creta не радует ни зажигательной динамикой, ни высокоспортивной управляемостью. Особенно не радует он этим молодежную аудиторию, и еще меньше она ценит 1,6-литровые версии. Тем не менее, разговоры и споры вокруг них не утихают, а это значит, что кроссовер все же привлекателен. Чем же?

Ну, во-первых, тем, что он кроссовер, а это модная сейчас тема. Высокая посадка — плюс на наших непростых дорогах, внешний вид — намек на активный образ жизни, даже если это всего лишь намек на то, чего нет. Кстати, дизайн кузова — второй плюс «Креты», я считаю ее симпатичной, хотя сам бы предпочел что-то более обтекаемое, типа Kia Sportage. Третье преимущество — просторный салон вкупе с удобным и вместительным багажником. Четвертый — цена. Так ли уж мало бонусов, за которые стоит полюбить «Крету», даже не способную угнаться на загородном шоссе за Lada Vesta Sport?

Знакомый автожурналист в дискуссии коллег о динамических качествах автомобилей как-то высказал весьма спорную для многих мысль: в обыденной жизни, особенно передвигаясь по дорогам с семьей, он вовсе не выжимает из своего личного автомобиля максимальные километры в час, причем, даже там, где нет камер контроля, кроме того, не балуется резкими маневрами, перестроениями, торможениями и проч. А зачем? Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это не слишком комфортно для пассажиров. При этом он прекрасно знает, как автомобили могут и должны ездить, многие из них он испытывал на треках, где достигал и максималки, и так называемых предельных режимов. Добавлю, что это был относительно молодой человек, тем более на момент той дискуссии, имевшей место полтора десятка лет назад. А рассуждал, как вполне зрелый, состоявшийся водитель и профессионал.

Для семейных поездок «Крета» как раз-таки представляет собой оптимум автомобиля своего класса. С готовностью поддерживает крейсерскую скорость 120-130 км/ч, отлично держит курс. Что-то нащупали инженеры Hyundai при конструировании подвесок разных моделей: за хороший и очень хороший «держак» на скоростной прямой я готов похвалить и «Элантру», и новейшую «Сонату», и премиальный Genesis G90. Прежние лидеры в этом смысле не отступили на второй план, но обзавелись серьезными конкурентами.

Так чем плохо нестись по качественной автотрассе в пределах разрешенных скоростных лимитов? Это не так уж медленно. Функциями «автопилота» Creta пока нас не балует: в полосу не подруливает, за разметкой не следит. Страхующей электроники в ней мало. Но имеющаяся механика, как говорится, свои деньги отрабатывает. Не всё бесспорно: в дальней дороге у водителя может устать спина, так как кресло не предлагает достаточного поясничного подпора. Регулировки его тоже нет. И это не только мое наблюдение: знакомый владелец тоже сетует на это. А он с момента покупки в феврале 2018-го накатал уже более 25 000 километров, приходилось ему преодолевать за один присест и 400-500 км.

Не нравится ему — и мне тоже — экономия создателей «Креты» на шумоизоляции салона. Во время группового теста я это не оценил: коллеги поделились интересными музыкальными записями, поэтому об оценке «шумки» мы как-то подзабыли. В ходе индивидуального испытания я попробовал ехать и с музыкой, и без музыки, и действительно — на скоростях за сотню кроссовер шумит изрядно. А мой знакомый свидетельствует, что звук от зимних шипованных шин Nokian ему слышен уже при скорости 60 км/ч.

Мы оба оценили как минус и отсутствие подсветки клавиш электростеклоподъемников. Подсвечивается из них лишь одна, и это выглядит как-то чересчур экономно. Почему ярко подсвечиваются эти клавиши у бюджетных «Лад» и «китайцев»?

Если качество сборки салона можно оценить на «пять», то дизайн, пожалуй, требует обновления. Мой приятель, насколько я знаю, уже поглядывает в сторону Kia Seltos, тот внутри поинтереснее, посвежее. Даже на фоне китайских моделей «Крета» — серая мышка. Хорошо, что панель украшена многофункциональной мультимедиасистемой с качественным экраном. Но плохо то, что, оказывается, прошивка этой системы — в случае с машиной моего друга, имеющей среди прочих функций и навигатор — не обновляется. И вообще, систему Navitel он охотно заменил бы на Яндекс.Авто. При штатной навигации он пользуется функционалом своего смартфона.

Неожиданным минусом оказалась камера заднего вида. Я-то хотел порадовать вас сообщением о качестве картинки, которое можно оценить по фотографии. А в ходе эксплуатации, как выяснилось, нельзя. Поврежденная дорожной «пескоструйкой» пластиковая линза на машине моего друга передает на экран весьма размытое изображение, но замена устройства по гарантии в таких случаях не предусмотрена. Цена нового при этом нешуточная — 30 тысяч рублей.

На уровне лучших

До появления полноприводной версии с мотором 1,6 л покупатели «Креты» явно предпочитали передний привод: его выбирали около 70 процентов. Сейчас соотношение наверняка иное. Полноприводную трансмиссию этого кроссовера даже при наличии «младшего» двигателя, на мой взгляд, не стоит недооценивать.

Интересно, что 1,6-литровый двигатель на «автоматических» полноприводных «Кретах» имеет мощность 121 л. с., а не 123, чуть меньше у него и максимальный крутящий момент — 148 Н•м, а не 151. Пик момента приходится на 4850 об/мин, однако по водительским ощущениям при разгоне автомобиль начинает хорошо тянуть примерно с 3000-3500 об/мин. При наличии полного привода и автомата автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 13,1 с, но, ускорившись, становится более динамичным. Так, набор скорости в диапазоне 80 — 120 км/ч в режиме D и на выбранной вручную четвертой передаче происходит примерно за 9 с.

Но прежде чем я опробовал возможности автомобиля на бездорожье, мне довелось «подубасить» по разбитой грунтовке. И, скажу честно, во время предыдущего теста я не «распробовал» подвеску кроссовера. А ведь она достойна соперничать с лучшими образцами в этой дисциплине, то есть, с Renault Arkana, Kaptur и Duster. Нет, она не жёстко, до каменности, противостоит пробоям и «замыканию» — она именно качественно амортизирует удары, нивелирует поверхность. Так что желающим погонять открыт не только асфальт, но и грунтовки. Тут «Крета» простит более высокую скорость, чем многие популярные и даже более дорогие кроссоверы.

А теперь съедем с дороги в лес и посмотрим, как она себя ведет в трудных условиях.

Колеи, покрытые льдом, под которым вода и неизвестное дно. Короткие участки можно преодолевать с хода, не задерживаясь на них. Блокировка межосевой муфты необязательна, устройство само подхватит при необходимости, вы это почувствуете.

В сравнении с двухлитровым вариантом моего приятеля тестовая 1,6-литровая «Крета» с автоматом и полным приводом оказалась незначительно экономичнее. Она «съедала» примерно на 0,5-1,0 л меньше бензина на трассе и на 2-3 л — в городе, однако во втором случае расход сильно зависел от пробок. И еще ремарка: мой приятель заправляет свой двухлитровый аппарат только 95-м бензином, а я тестировал 1,6-литровую версию, используя разрешенный для нее 92-й.

Длинные прогоны с водой и битым льдом. Муфту лучше заблокировать, а в случае, если вы захотели остановиться, вылезти из машины и сфотографировать ее, при последующем старте с места может понадобиться отключение ESC. Да, и сапоги — как настоящему джиперу.

Спуск по подтаявшему склону. Активируем электронный ассистент и убеждаемся в безупречности его работы. Он успевает «подхватить», даже если длина склона всего в два-три раза превышает длину автомобиля.

Весенняя грязь, почти жидкая. Предварительная блокировка межосевой муфты обязательна, отключение ESC тоже, и — только ХОД. Задержки недопустимы. Въехали на такой участок — месите его до конца, потом сфотографируетесь на его фоне. Ну или перед ним. Ни в коем случае не в середине.

Крутые бугры и ухабы. Здесь «Крете» остро не хватает «заостренного» переднего свеса, как у внедорожной версии VW Tiguan. Все-таки «губа» переднего бампера висит у нее низковато. В моем случае было трудно не столько преодолеть мост из бревен, скованных цепями, перекинутый через ручей для проезда лесовозов, сколько собственно взобраться на него с обеих сторон. Просвета под бампером едва хватило. К тому же любителям таких приключений понадобится стальная защита картера. В штате у автомобиля она пластмассовая.

Как видим, автомобиль с успехом справился с целым рядом препятствий, где «монопривод», особенно легковой, вполне мог бы застрять, в частности, из-за невысокого дорожного просвета. К работе системы полного привода у меня остался только один вопрос. Руководство по эксплуатации не указывает, на какой скорости автоматически разблокируется межосевая муфта. Из публикаций в Интернете выяснилось, что это должно происходить при 30 км/ч. Между тем, на подопытном автомобиле значок полного привода продолжал светиться на панели приборов и при 40, и при 80, и даже при 100 км/ч. Возвращая кроссовер в дилерский центр, я спросил, правильно ли это. Мне ответили — да, если значок горит, значит, полный привод активен. Но так ли это на самом деле? Управляемость по сравнению с моноприводным режимом не изменилась, руль не «потяжелел», как это обычно бывает. Дополнительных звуков со стороны трансмиссии я не услышал, но от греха отключил муфту вручную.

«Свободный» тест Hyundai Creta только укрепил меня во мнении: случись мне задуматься о ее покупке — остановлюсь на 1,6-литровом варианте, с полным приводом и автоматом, а то и с «механикой». Да, если хотите, сэкономлю, потому что, если уж гулять — тогда Tucson с дизелем и кредит в надежном банке. Вот только не надо, пожалуйста, намеков, мол, экономлю на безопасности. Более мощный двигатель будет провоцировать на более рискованные обгоны, а для меня это не приоритет. Да и в любом случае он не подарит вам той динамики, которую стоит демонстрировать себе, пассажирам и окружающим, скорее, это будет похоже на выжимание из него последних соков.

Лично у меня другие приоритеты. На первое место я ставлю грузоперевозочные возможности автомобиля. А на второе — возможность забраться на нем куда-нибудь поглубже в лес и там приятно провести время с женой и другими домашними животными. «Крета» позволяет сделать это за относительно небольшие деньги. Конечно, возможны ситуации, когда ее полного привода окажется недостаточно, и, может быть, отечественные внедорожники справились бы там успешнее. Но, во-первых, есть сомнения в их надежности, а также в уровне комфорта на шоссе. А во-вторых, если полноприводный корейский кроссовер где и застрянет, то вряд ли немного более мощный мотор окажется ему лучшим помощником.

Полноприводные 1,6-литровые версии Hyundai Creta оцениваются в 1 120 000 — 1 212 000 рублей при наличии «механики» и в 1 227 000 — 1 327 000 рублей с автоматом. 2,0-литровые «Креты» комплектуются только автоматами. Стоимость моноприводных версий 1 242 000 — 1 307 000 рублей, полноприводных — 1 380 000 — 1 500 000 рублей. Доплата за цвет «металлик» во всех комплектациях составляет 5 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Creta 1.6 6AT AWD ГАБАРИТЫ, ММ 4270 х 1780 х 1665 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2590 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 402 / 1396 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1440 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,3 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 121 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 148 / 4850 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 167 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 13,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55