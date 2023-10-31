В России появился Hyundai ix25

Один из российских дилеров выставил на продажу кроссовер Hyundai ix25 2019 модельного года, привезенный из Китая. Автомобиль оценили в 2 430 000 рублей

Данная модель интересна в первую очередь тем, что легла в основу актуальной Hyundai Creta. У автомобилей схожий дизайн, а также идентичная силовая установка, только решетка радиатора немного отличается. Однако салон у ix25 намного проще, но все же оборудован всеми современными технологиями. По середине устанавливается вертикальный экран мультимедийной системы. “Приборка” тоже цифровая. Габариты Hyundai ix25: 4300/1790/1635 мм., колесная база - 2610 мм.

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 115 л.с. Крутящий момент - 144 Нм. Максимальная скорость - 172 км/ч. Средний расход топлива - 5,9 л. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод - передний.