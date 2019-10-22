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22 окт 2019

Представлена новая Hyundai Creta

Представлена новая Hyundai Creta
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai раскрыла подробности о кроссовере ix25 второго поколения. На других рынках, в том числе и в России, вседорожник продаётся под названием Creta

Модель сильно изменилась внешне, получив, в частности, многоярусную оптику и двух¬цветную окраску кузова. Увеличились и габариты,  автомобиль, что называется, «раздался» прибавив несколько сантиметров по всем направлениям, включая и объем багажника, который теперь составляет  444 литра против 402, как у предшественника.

Технически модель также изменилась. Из  моторов изначально будет доступен бензиновый полутора¬¬литровый атмосферник мощностью 115 л.с. (144 Н•м). В базе двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», а опционально — с вариатором, который пришел на смену классическому автомату. Как и для модели первого поколения, в отличие от нашей «Креты», для новинки доступен только передний привод.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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