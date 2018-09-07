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7 сен 2018

Essentia станет серийной?

Essentia станет серийной?
Автор фото: фирма-производитель

Машина вероятно появится на рынке до 2022 года

По информации из концерна Hyundai концепт-кар Genesis Essentia, который демонстрировался на нескольких выставках и салонах может стать серийным автомобилем. Выход машин на рынок может произойти уже в 2021 или 2022 году. Подразделение Genesis, которым владеет корейский концерн, давно подумывает о собственной нише в сегменте суперкаров. Если Essentia запустят  в серийное производство – это станет большим шагом и вызовом традиционным производителям дорогих спортивных авто.

Производители понимают амбициозность своих планов, поэтому по предварительной информации в выпускаемой версии останутся все главные инновации и атрибуты концепта, кроме оригинальной конструкции дверей-бабочек. Они будут изменены на традиционный вариант для спортивного автомобиля. Машина должна сохранить внешний облик и технические характеристики, включая динамические. Напомним, силовым агрегатом авто служит электрическая установка, которая разгоняет его до сотни всего за 3 секунды. Этому способствует облегчённый кузов и эксклюзивная конструкция шасси, где использованы углепластиковые детали.

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