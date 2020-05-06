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6 май 2020

Фотошпионам удалось заснять кузов первого пикапа Hyundai

Фотошпионам удалось заснять кузов первого пикапа Hyundai

Производство новинки наладят в 2021 году. Основными ее конкурентами называются Toyota Tacoma и Ford Ranger

Фотошпионам удалось заснять кузов первого пикапа Hyundai во время перевозки. Снимки были опубликованы изданием Motor1. По его данным, речь идет о серийном воплощении концепта Santa Cruz, который дебютировал в 2015 г. на Детройтском автосалоне. На данный момент эта модель известна под индексом NX4 OB.

На фотографиях кузов будущего пикапа не скрыт камуфляжем. Дизайн новинки будет повторять прототип. При этом машина вырастет в размерах по сравнению с концептом. Выштамповку на боковой панели выполнят в стиле новой Elantra. Пикап построят на новой платформе. Скорее всего, у новинки будут как модификации с приводом на одну ось, так и полноприводный вариант. По неофициальным данным, пикап могут оснастить 2,5-литровым бензиновым двигателем с отдачей 188 лошадиных сил. Также в будущем у пикапа может появиться гибридная модификация и «заряженная» версия.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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