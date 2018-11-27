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27 ноя 2018

Genesis G90 представлен официально

Genesis G90 представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Свершилось, корейский флагман представлен официально. Интересен тот факт, что  практически все «вбросы» о модели оказались верны - это касается и дизайна, и технического оснащения

Для начала вспомним недавний эскиз, который был сделан одним из гостей на закрытом показе новой модели. Многие, глядя на рисунок, отмечали интересные линии передней и задней оптики, решетку радиатора и другие дизайнерские изыски. Сейчас, после официальной презентации, можно говорить, что эскиз оказался очень близок к реальному автомобилю.

Genesis G90 действительно получил щитообразную решетку радиатора и «двухэтажную» переднюю оптику, части которой разделяются характерной полосой. Она, в свою очередь, выполняет функцию поворотников, кстати, на крыльях размещены аналогичные полосы. В свою очередь, задние фонари  выполнены подобным образом, правда, нижняя секция сделана единой конструкцией. Что касается салона, то он конструктивно не поменялся, однако несколько штрихов, все же,  отличают его от предшественника. К ним можно отнести такие детали как: уменьшение кнопок на центральной консоли, новые дефлекторы обдува и переработанная приборная панель, на экран которой можно вывести изображение камеры заднего вида.

Если говорить о технической стороне автомобиля, то ранее заявленная гамма моторов подтвердилась.  Флагман доступен с бензиновыми битурбированным V6 3.3 T-GDi (370 л.с.), «атмосферниками» V6 3.8 GDi (315 л.с.) и V8 5.0 GDi (425 л.с.). Важный момент, в качестве трансмиссии, будет использоваться  восьмиступенчатый автомат, хотя ранее предполагалось оснащение десятиступенчатым агрегатом.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Авторевю

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