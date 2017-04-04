На автосалоне в Сеуле премиальный бренд Genesis (отделение компании Hyundai) показал представительский седан G90 Special Edition — самую роскошную версию данной модели

Она создана на базе седана со стандартной колесной базой и оснащена топовым 5-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 425 л.с.

Версия Special Edidtion отличается двухцветной окраской кузова, при этом седан окрашивается в цвета, которые ранее не использовались ни Genesis, ни Hyundai. По словам представителей Genesis двухцветная окраска «подчеркивает индивидуальность и благородство седана». Также, седан получил колесные диски эксклюзивного дизайна.

Передняя панель отделана дорогими сортами дерева, тончайшей кожей и алюминиевыми вставками. Сиденья, дверные панели и подлокотники обшиты нубуком. Hyundai Genesis G90 Special Edition будет выпущен ограниченным тиражом, причем пока неизвестно каким. Вероятнее всего, все экземпляры будут проданы на внутреннем рынке Южной Кореи.

Также в рамках презентации было объявлено о том, что продажи седана Genesis G70 начнутся во второй половине этого года, в 2019 году в гамме Genesis появится гибрид, а в 2020 году — полностью электрическая модель.