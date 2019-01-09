Голова - чтобы думать, ноги – чтобы ходить

В рамках выставки CES концерн Hyundai продемонстрировал проект спасательного беспилотного автомобиля. Машина, помимо обычного режима передвижения, может шагать и карабкаться по сложному рельефу местности

Новинку предполагается использовать, в первую очередь, на местах крупных природных и техногенных катастроф. Дело в том, что Elevate, именно так называется проект, относится к категории Ultimate Mobility Vehicle (UMV). То есть автомобиль является высокомобильным и обладает возможностями передвижения по такой местности, куда не смогут подобраться даже подготовленные внедорожники. Причем сценарий использования автомобиля может быть любым. Например, во время землетрясения он может доставить спасателей непосредственно к эпицентру. В то же время в обычном режиме автомобиль может стать городским такси, которое способно подниматься по крыльцу дома и забирать малоподвижных пассажиров.

В техническом плане, в основе Elevate лежит модульная платформа для электрокаров и сменная капсула-кузов. Да, автомобиль может быть как легковым, так и грузовым. К платформе прикреплены специальные складные «ноги», каждая из которых имеет свой собственный электромотор. Обладая таким арсеналом, Elevate может не только передвигаться, как обычный автомобиль, но и подниматься на полутораметровые стены и перешагивать такого же размера ямы, двигаясь при этом в любом направлении.