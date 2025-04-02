Городской электрокар Hyundai Inster превратили в дрифт-монстра

После недавнего анонса концепта электрического хот-хэтча Insteroid, компания наконец показала дизайн модели, но так и не поделилась техническими характеристиками

Hyundai Insteroid представляет собой “заряженную” версию хэтчбека Inster. Дизайн модели вдохновлен тюнинг-культурой и гоночными традициями. Insteroid получил широкие колесные арки, огромный задний спойлер, а также массивные сплиттер и диффузор. Боковые воздухозаборники увеличились до абсурда, а диски на передней и задней осях имеют разные дизайны. Интерьер также кардинально пересмотрели. Здесь появилась необычная красочная приборная панель, спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, руль как в раллийных автомобилях, а также установлен каркас безопасности. Кроме того, Hyundai добавила аудиосистему Beat House с диджейским пультом – явный реверанс в сторону автотюнинга и уличной культуры.

Hyundai не раскрыла информацию об электрической силовой установке, но известно, что Insteroid получил Drift Mode и особый звук имитации работы ДВС. Напомним, что обычный Inster EV оснащен 115-сильным двигателем, но “заряженная” версия станет значительно мощнее. Предполагается, что модели достанется силовая установка от Hyundai Ioniq 5 N.