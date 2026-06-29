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29 июн 2026

Hyundai обновил Elantra. Седан стал крупнее и мощнее

Hyundai обновил Elantra. Седан стал крупнее и мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai представил восьмое поколение седана Elantra, который на домашнем рынке носит название Avante. Премьера новинки состоялась на автосалоне в Пусане

Новая Elantra заметно выросла в размерах. Длина кузова увеличилась на 55 мм до 4765 мм. Колесная база прибавила 30 мм до 2750 мм. Ширина выросла до 1855 мм, а высота до 1425 мм. По заявлению Hyundai, увеличенные габариты положительно сказались и на пространстве в салоне. Из других примечательных внешних изменений: появился небольшой спойлер, а светодиодные фары теперь имеют форму буквы H. Комплектуется модель 18-дюймовыми колесными дисками.

Внутри появился мультимедийный комплекс Pleos нового поколения на базе Android. Стандартная версия получила дисплей диагональю 12,9 дюймов, а за доплату доступен экран на 14,6 дюймов. Кроме этого здесь имеется компактная цифровая приборная панель, атмосферная подсветка и улучшенные материалы отделки.

На рынке Южной Кореи новая Avante будет предлагаться с атмосферным мотором объемом 2,0 литра мощностью 147 л.с., что на 25 л.с. больше, чем у предыдущей генерации. Альтернативой станет гибридная силовая установка с двигателем на 1,6 литра и мощностью 155 л.с. Для гибрида предусмотрена новая функция Stay Mode, позволяющая использовать энергию батареи для питания климатической установки и мультимедийной системы во время стоянки.
 

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