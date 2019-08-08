Автомобильный портал Motorpage
8 авг 2019

Hyundai анонсировал гоночный электрокар

Hyundai анонсировал гоночный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение Hyundai Motorsport разработало автомобиль, который может принять участие в новом электрическом чемпионате ETCR

Автомобиль был разработан автоспортивным подразделением Hyundai Motorsport, штаб-квартира которого находится в немецком Альценау. Оно отвечает за создание автомобилей для чемпионата мира по ралли (WRC), а также за машины кузовной серии TCR. Публичная премьера машины состоится 10 сентября 2019 г. в рамках Франкфуртского автосалона.

С уверенностью можно сказать, что нас ожидает  электрокар. Его характеристики пока не раскрываются, однако известно, что за создание батарей, а также за разработку электронных блоков управления силовыми агрегатами будет отвечать британская фирма Williams Advanced Engineering — нынешний поставщик технологий для чемпионата электрических болидов Formula E.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis GV80

Первый кроссовер Genesis появится в этом году

07 августа 2019
Hyundai i10

Hyundai анонсировал премьеру самого маленького хэтчбека

07 августа 2019
Hyundai Sonata 2020

Новая Hyundai Sonata приедет в Россию с одним двигателем

07 августа 2019

Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы

01 августа 2019

Hyundai представил Sonata с солнечной батареей

23 июля 2019

Hyundai Venue получил нечто странное

16 июля 2019

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 2018 хипстер с айпадом Тест драйв
08 августа 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40: хипстер с айпадом"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 утэлитарность
Тест драйв
06 августа 2019

Mitsubishi L200
"Утэлитарность"
Renault Arkana - renault arkana 2020 вид спереди
Тест драйв
05 августа 2019

Renault Arkana
"Прошла ли Renault Arkana тест на совместимость преимуществ легковушки и кроссовера?"
- harley-davidson iron 1200 он такой один
Мотоциклы
04 августа 2019


"Он такой один"

Написано новостей:

2 3 9 5 1