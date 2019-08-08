Hyundai анонсировал гоночный электрокар

Подразделение Hyundai Motorsport разработало автомобиль, который может принять участие в новом электрическом чемпионате ETCR

Автомобиль был разработан автоспортивным подразделением Hyundai Motorsport, штаб-квартира которого находится в немецком Альценау. Оно отвечает за создание автомобилей для чемпионата мира по ралли (WRC), а также за машины кузовной серии TCR. Публичная премьера машины состоится 10 сентября 2019 г. в рамках Франкфуртского автосалона.

С уверенностью можно сказать, что нас ожидает электрокар. Его характеристики пока не раскрываются, однако известно, что за создание батарей, а также за разработку электронных блоков управления силовыми агрегатами будет отвечать британская фирма Williams Advanced Engineering — нынешний поставщик технологий для чемпионата электрических болидов Formula E.