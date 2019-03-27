Hyundai анонсировал премьеру самого дешевого кроссовера

Новый компактный кроссовер Hyundai под названием Venue покажут на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет в апреле

Пока Hyundai выпустила три тизера Venue: фотографию, на которой изображена задняя часть автомобиля, и пару видеороликов, причем видео опубликовали американский и индийский офисы, намекая на то, что кроссовер будет глобальной моделью. Между тем, тестовые образцы уже не раз попадались в объективы фотошпионов – благодаря опубликованным ранее кадрам, известно, что у Venue двухъярусная головная оптика, как у последних моделей Santa Fe и Kona.

Самый доступный кроссовер в семействе будет призван привлечь новых молодых покупателей. Ожидается, что автомобиль будет отличаться от старшей Kona более традиционным дизайном и кузовом со стремительным контуром. «Venue символизирует модный, уникальный стиль, идеально подходящий для самого нового и самого маленького CUV Hyundai», — рассказали в компании.

Все технические характеристики пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму войдет 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором. Кроме того, будут доступны наддувные моторы семейства Kappa рабочим объемом 1,0 и 1,4 литра, сочетающиеся с семидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.