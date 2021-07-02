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2 июл 2021

Hyundai готовится представить заряженную Elantra

Hyundai готовится представить заряженную Elantra
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала тизер спортивной версии седана Elantra, которая станет самой мощной за всю 30-летнюю историю модели.

Начнем сразу с технических характеристик. По предварительным данным,  автомобиль получит двухлитровый турбомотор на 280 лошадиных сил.  Самое интересное заключается в том, что в качестве трансмиссии может использоваться не только семиступенчатый робот, но и 6-ступенчатая механика.

Теперь пару слов о внешности - конечно же, главную тему будет играть  дерзкий боди-кит. В наличии будет и спойлер, и колесные диски большого размера. Что касается премьеры новинки, то она состоится уже совсем скоро – 14 июля.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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