Hyundai готовится представить заряженную Elantra

Компания Hyundai опубликовала тизер спортивной версии седана Elantra, которая станет самой мощной за всю 30-летнюю историю модели.

Начнем сразу с технических характеристик. По предварительным данным, автомобиль получит двухлитровый турбомотор на 280 лошадиных сил. Самое интересное заключается в том, что в качестве трансмиссии может использоваться не только семиступенчатый робот, но и 6-ступенчатая механика.

Теперь пару слов о внешности - конечно же, главную тему будет играть дерзкий боди-кит. В наличии будет и спойлер, и колесные диски большого размера. Что касается премьеры новинки, то она состоится уже совсем скоро – 14 июля.