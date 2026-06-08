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8 июн 2026

Hyundai доверит обеспечение безопасности на Чемпионате Мира робо-собакам

Hyundai доверит обеспечение безопасности на Чемпионате Мира робо-собакам
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai намерена использовать роботов для обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026. На стадионах начнут работу четыре роботизированные собаки Spot, разработанные компанией Boston Dynamics

Роботы будут размещены в Международном вещательном центре в Далласе и на стадионе в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Их задачи включают автономное патрулирование территории, мониторинг объектов и проведение инспекций. Таким образом Hyundai рассчитывает продемонстрировать возможности современных роботизированных систем в условиях масштабных международных мероприятий.

Однако основная роль Hyundai на турнире по-прежнему связана с транспортным обеспечением. Компания направит на чемпионат 994 легковых автомобиля и 506 автобусов. Общий парк будет задействован в 16 городах, принимающих матчи в США, Канаде и Мексике.

Транспорт предназначен для перевозки национальных сборных, официальных лиц FIFA, представителей СМИ и сотрудников, обеспечивающих проведение турнира. В состав автопарка войдут модели Palisade, Santa Fe, Tucson, Santa Cruz, Kona, Sonata, Elantra, Creta, Creta Grand и Genesis GV80.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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