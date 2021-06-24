Hyundai купил крупного производителя роботов

Знаете компанию Boston Dynamics? Все эти роботизированные собаки, андройды, которые мелькают на вирусных видео различных хостингов. Похоже, что теперь они будут производиться под маркой Hyundai

Да, корейцы купили этих гордых роботоехников. Сделка оценивается более чем в один миллиард долларов. Что касается планов, которые рождает данная сделка, то здесь корейская компания высказалась очень размыто. Она рассчитывает в будущем стать поставщиком решений «интеллектуальной мобильности», освоив всю робототехническую цепочку — от выпуска компонентов для создания роботов до «умных логистических решений».

Впрочем, наши коллеги из Auto.ru сообщают, что корейцы уже работают над созданием специального робота для ухода за пациентами больниц. Впрочем, конкретика появится совсем скоро - в 2023 году концерн покажет какой-то необычный концептуальный продукт.