Hyundai Mufasa приехал в Россию

На российском рынке появился новый кроссовер Hyundai Mufasa, ввезенный по параллельному импорту из Китая

Hyundai Mufasa дебютировал весной этого года на Шанхайском автомобильном салоне и фактически стал заменой кроссовера Hyundai ix35, который производится в Китае с 2017 года. Mufasa получил оригинальный дизайн с интересно оформленной лицевой частью. Интерьер соответствует духу времени современных автомобилей. На передней панели установлен широкий сенсорный экран, разделяющийся на «приборку» и мультимедийную систему.

По габаритам Mufasa сопоставим со знакомым в России Haval Jolion: 4475x1850x1665 мм., а колесная база - 2680 мм.

Под капотом - бензиновый атмосферный мотор объемом 2,0 л. Мощность - 160 л.с. Крутящий момент - 193 Нм. Максимальная скорость - 187 км/ч. Данный агрегат работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод - передний.

