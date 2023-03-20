Hyundai не будет отказываться от физических кнопок

Сейчас в автомобильном дизайне прослеживается тренд на «насаждение» сенсорных экранов и контроллеров. Автопроизводители повсеместно устанавливают вышеуказанные панели вместо обычных кнопок. С точки зрения стиля – решение удачное, но практичность здесь часто хромает. Хорошо, что не все следуют за модой

К примеру, компания Hyundai как минимум в ближайшее время не планирует отказываться от физических кнопок в салоне для управления дополнительными функциями. Как заявил глава дизайнерского подразделения компании Сан Юп Ли, это продиктовано требованиями безопасности.

По мнению топ-менеджера, нажимать кнопки гораздо удобнее, да и расположение подобных контроллеров легче запоминается, а значит ими пользуешься уже вслепую и не отвлекаешься от дороги.