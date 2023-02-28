Hyundai планирует передать свой российский завод Казахстану

Hyundai Motor проводит переговоры с некой компанией из Казахстана на предмет продажи автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Сестрорецке

«По Hyundai ведутся переговоры с Казахстаном. При этом площадку General Motors так и не запустили коллеги из Hyundai, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы один из корпусов на этой площадке использовать для обучения промышленных рабочих не только для автопрома, но и для всего города, потому что дефицит кадров у нас достаточно большой» - приводит ТАСС слова председателя комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга, Кирилла Соловейчика.

Напомним, завод в Ленинградской области был запущен еще в 2010 году. Более того все машины собирались там по полному циклу. То есть на конвейере происходила как сварка кузовов, так и их окраска.