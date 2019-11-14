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14 ноя 2019

Hyundai рассказал о своем первом пикапе

Hyundai рассказал о своем первом пикапе
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль получит рамную конструкцию, а также несколько вариантов привода и конфигураций кабины

Ожидается, что новый пикап будет практически идентичен концепт-кару Santa Cruz, который дебютировал в 2015 г. на Детройтском автосалоне. Данные о силовых агрегатах новинки пока держатся в секрете. Напомним, прототип был укомплектован двухлитровым четырехцилиндровым турбодизелем, развивающим 190 л. с. и 406 Н•м крутящего момента.

Есть вероятность, что у новинки может появиться «заряженная» версия с агрессивным обвесом и длинным ходом подвески, которую оснастят двухлитровой турбированной «четверкой» от хот-хэтча i30 N. На нем этот мотор в топовой модификации развивает 275 л. с., однако его производительность можно увеличить до более чем 300 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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