Hyundai разрабатывает несколько электрокаров для Европы

Компания Hyundai планирует вывести на европейский рынок сразу два компактных электромобиля, которые встанут на ступеньку ниже уже существующего Ioniq 5

Первой моделью из ряда новинок станет компактный хэтчбек, который по размерам сопоставим с обычным бензиновым I10. Второй моделью станет аналог городского кроссовера Casper. Интересно, что под модели не будут адаптировать существующую архитектуру E-GMP - подобный шаг невозможен в принципе, так как она предназначена для более крупных машин.

В итоге под новинки будут дорабатывать существующую «тележку» K1. Собственный доступный электрокар в ближайшее время должна показать и компания Volkswagen: сейчас он известен под названием ID.2