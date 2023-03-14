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14 мар 2023

Hyundai разрабатывает несколько электрокаров для Европы

Hyundai разрабатывает несколько электрокаров для Европы

Компания Hyundai планирует вывести на европейский рынок сразу два компактных электромобиля, которые встанут на ступеньку ниже уже существующего Ioniq 5

Первой моделью из ряда новинок станет компактный хэтчбек, который по размерам сопоставим с обычным бензиновым I10. Второй моделью станет аналог городского кроссовера Casper.  Интересно, что под модели не будут адаптировать существующую архитектуру  E-GMP -  подобный шаг невозможен в принципе, так как она предназначена для более крупных машин.

В итоге под новинки будут дорабатывать существующую «тележку» K1. Собственный доступный электрокар в ближайшее время должна показать и компания Volkswagen: сейчас он известен под названием ID.2

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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