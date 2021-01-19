Hyundai Santa Fe рассекретили моторную гамму

Росстандарт опубликовал ОТТС на обновленный Hyundai Santa Fe, что позволяет нам узнать подробности о силовых установках, с которыми кроссовер приедет на наш рынок.

А здесь произойдут серьезные изменения. Во-первых, из старых движков в строю останется только один - 2,2-литровый турбодизель на двести лошадиных сил. Бензиновые же моторы здесь будут совсем новыми. Первый – атмосферник 2.5 на 180 лошадиных сил. Второй – V6 на 249 лошадиных сил. Коробки – робот для дизеля и автоматы для бензиновых вариантов. Младший мотор работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией. Старший мотор - с 8-ступенчатой.

Внешне обновленный автомобиль можно отличить по новой решетке радиатора, которая увеличилась в размерах и новой оптике. Здесь сразу в глаза бросается новая форма и рисунок. Так, например, задние фары соединяются друг с другом единой светодиодной полосой.