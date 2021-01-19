Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2021

Hyundai Santa Fe рассекретили моторную гамму

Hyundai Santa Fe рассекретили моторную гамму
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт опубликовал ОТТС на обновленный Hyundai Santa Fe, что позволяет нам узнать подробности о силовых установках, с которыми кроссовер приедет на наш рынок.

А здесь произойдут серьезные изменения.  Во-первых, из старых движков в строю останется только один - 2,2-литровый турбодизель на двести лошадиных сил.  Бензиновые же моторы здесь будут совсем новыми. Первый – атмосферник 2.5 на 180 лошадиных сил. Второй – V6 на 249 лошадиных сил.  Коробки – робот для дизеля и автоматы для бензиновых вариантов. Младший мотор работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией. Старший мотор -  с 8-ступенчатой.

Внешне обновленный автомобиль можно отличить по новой решетке радиатора, которая увеличилась в размерах и новой оптике. Здесь сразу в глаза бросается новая форма и рисунок. Так, например, задние фары соединяются друг с другом единой светодиодной полосой.

При написании новости использовалась информация:
drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai IONIQ 5

В Hyundai анонсировали электрокар IONIQ 5

13 января 2021

Новогодний анонс Hyundai Kona

30 декабря 2020

Первый электромобиль Hyundai: названы характеристики

23 декабря 2020
Genesis GV70 (2021)

Рассекречены моторы для Genesis GV70

08 декабря 2020
Hyundai Santa Cruz

Hyundai подтвердила сроки выхода пикапа Santa Cruz

10 ноября 2020
Hyundai Terracan (2005)

В Hyundai заявили, что могут разработать конкурента Toyota Land Cruiser

02 ноября 2020

 Новости Hyundai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento (2021) прайм-тайм Тест драйв
19 января 2021

KIA Sorento
"Прайм-тайм"
DFM AX4 - dfm ax4 (2020) почти детективная история
Тест драйв
17 января 2021

DFM AX4
"Почти детективная история"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018): когда привод меняет восприятие
Тест драйв
14 января 2021

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: когда привод меняет восприятие"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 4 9 3