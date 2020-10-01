Hyundai создаст подразделение для разработки шагающих автомобилей

Первым проектом подразделения New Horizons Studio станет машина, которая сможет не только ездить, но и ходить и даже лазать по самой сложной поверхности

Компания Hyundai заявила о формировании подразделения New Horizons Studio, которое займется разработкой транспортных средств с максимальной проходимостью (UMV — Ultimate Mobility Vehicles). К ним, например, относится концепт шагающего автомобиля Elevate, представленный в прошлом году на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Как объяснили в компании, машины New Horizons Studio будут предназначены для клиентов, которые хотят путешествовать по сверхтяжелому бездорожью, включая районы, куда автомобили не добирались прежде. Кроме этого, такие машины могут заинтересовать всевозможные экстренные службы, которым порой приходится работать в районах, где отсутствуют дороги. Также такой автомобиль подойдет и для передвижения людей с ограниченными возможностями.