Эксперты сконструировали внешний вид будущего Hyundai Palisade

Hyundai Palisade уже получил среди специалистов автопрома наименование самого большого кроссовера. Поэтому новая машина вызывает повышенных интерес.

Каким будет её облик? Независимые дизайнеры собрали воедино имеющуюся предварительную информацию и построили ожидаемый внешний вид восьмиместного паркетника.

В качестве исходных данных для портрета использовали: концепт машины, показанный летом этого года в корейском Пусане, «шпионские» снимки машин, проходящих дорожные испытания, последние разработки Hyundai в других моделях.

На изображении видно, что ожидаемые очертания очень близки к стилистике Mercedes-Benz GLE. Корейская «кровь» проявляется, пожалуй, только в головной оптике.

Высокие и широкие колёсные арки позволяют обувать флагмана резиной большого диаметра. Внутри ожидается шестицилиндровый мотор, объемом 3,3 литра с отдачей в 370 л.с. и 8-степенчатый автомат. Предполагается, что машина будет предлагаться с передним и полным приводами.

Показать законченный дизайн автомобиля корейцы должны в 2019 году в Детройте – машина делается, прежде всего, для американского рынка. Продажи начнутся не раньше 2020 года.