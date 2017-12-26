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26 дек 2017

КАМАЗ может стать поставщиком российского завода Hyundai

КАМАЗ может стать поставщиком российского завода Hyundai
Автор фото: фирма-производитель

На днях КАМАЗ посетила весьма представительная делегация российского завода Hyundai Motor Manufacturing Rus. В ее состав вошли генеральный директор Ентэк Ли, директор Нак Хван Ким и начальник департамента закупок автокомпонентов Александр Пак.

Представителей завода корейской компании больше всего заинтересовали два СП, которые КАМАЗ создал с иностранными компаниями. Это «Камминз Кама», где представителя Hyundai показали лини обработки блока цилиндров двигателей, сборки двигателей и других производственных объектов, связанных с производством моторов Cummins. Кроме того, делегация посетила кузнечный завод «КАМАЗа» и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов. Также одним из пунктов программы стало посещение СП «ЦФ КАМА», созданного совместно с немецкой ZF.

Сегодня специалисты Hyundai Motor занимаются вопросом локализации на территории РФ производства компонентов силовых агрегатов для модельного ряда автомобилей Hyundai, которые выпускаются на заводе холдинга в Санкт-Петербурге. В рамках визита потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях «КАМАЗа».

Впервые о том, что Hyundai может локализовать производство двигателей и коробок передач стало известно весной. Кроме него, двигатели у нас производит СП Ford Sollers и Volkswagen AG. Свой завод по производству двигателей в Приморье начала строить Mazda.

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КАМАЗ

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