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22 окт 2019

Не «Тойотой» единой

Не «Тойотой» единой
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Hyundai готовится к очень большой и тяжелой премьере. Речь идет о водородном грузовике, который на днях был анонсирован

Вообще надо отметить, что у Hyundai есть опыт создания водородных автомобилей. Например, в начале 2018 г. компания представила серийный кроссовер Nexo c силовой установкой на топливных ячейках. Однако,  создание водородных грузовиком им в новинку. Скажем больше, на нашей памяти еще никто не занимался подобным.

Собственно, компания Hyundai опубликовала первые тизерные изображения своего водородного грузовика под названием HDC-6 Neptune. Если говорить о дизайне, то источником вдохновения послужили скоростные поезда 30-х годов. Таким образом, во внешности HDC-6 Neptune будут сочетаться ретроноты и футуризм. В салоне грузовика появится цифровая приборная панель, кроме того, вся информация о поездке может проецироваться на лобовое стекло. К сожалению, технические характеристики автомобиля держатся в секрете, известно лишь то, что он получит большой набор автономных систем.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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