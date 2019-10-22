Не «Тойотой» единой

Концерн Hyundai готовится к очень большой и тяжелой премьере. Речь идет о водородном грузовике, который на днях был анонсирован

Вообще надо отметить, что у Hyundai есть опыт создания водородных автомобилей. Например, в начале 2018 г. компания представила серийный кроссовер Nexo c силовой установкой на топливных ячейках. Однако, создание водородных грузовиком им в новинку. Скажем больше, на нашей памяти еще никто не занимался подобным.

Собственно, компания Hyundai опубликовала первые тизерные изображения своего водородного грузовика под названием HDC-6 Neptune. Если говорить о дизайне, то источником вдохновения послужили скоростные поезда 30-х годов. Таким образом, во внешности HDC-6 Neptune будут сочетаться ретроноты и футуризм. В салоне грузовика появится цифровая приборная панель, кроме того, вся информация о поездке может проецироваться на лобовое стекло. К сожалению, технические характеристики автомобиля держатся в секрете, известно лишь то, что он получит большой набор автономных систем.