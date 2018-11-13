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13 ноя 2018

Новый Genesis G90 нарисовали карандашом

Новый Genesis G90 нарисовали карандашом

Это сделал один из гостей закрытого показа, который был проведен недавно для узкого круга СМИ и клиентов. В принципе эскиз уже может дать достаточно полное представление о новом дизайне модели

Cразу бросается в глаза интересная решетка радиатора, выполненная в виде геральдического щита. Что-то похожее показывала компания Acura под названием «Diamond Pentagon». Тогда, два года назад, это решение называлось основой будущего стиля всех моделей бренда. Правда, насколько нам известно, дальше заявлений руководства дело так и не развилось.

Что же касается корейского производителя, то не стоит его уличать в копировании. На эскизе, да и на тизерных фотографиях передняя часть автомобиля не выглядит агрессивной (как у Acura), что касается щита, то и он изображен достаточно изящно. Особое внимание стоит уделить оптике. На тизерных фотографиях были показаны росчерки в передних фарах, которые, возможно, будут выполнять роль дневных ходовых огней. Однако, на эскизе эти росчерки куда длиннее и заходят на крылья, вполне возможно к ДХО добавится и функция поворотников. Что характерно, сзади мы можем наблюдать похожий «пояс» - фонари изображены единым блоком.

Собственно, до официальной премьеры модели осталось совсем немого времени. Она назначена на 27 ноября. По предварительной информации линейка двигателей обновленного G90 будет состоять из 3.8 Lambda V6 GDi, турбомотора 3.3 Lambda V6 TurboGDi и «атмосферника» 5.0 Tau V8 GDi. Коробка — 10-диапазонный «автомат» собственной разработки.

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При написании новости использовалась информация:
motor, wi-fi.ru

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