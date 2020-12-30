Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2020

Новогодний анонс Hyundai Kona

Новогодний анонс Hyundai Kona
Автор фото: фирма-производитель

Важное замечание – нам представят не какое-то новое поколение кроссовера, а заряженную версию текущего автомобиля, которая станет частью линейки N-Line

Итак, читатели Motorpage, есть две фотографии. На каждой из них изображен обсуждаемый кроссовер. На одной показана крыша машины, куда присоединены оленьи рога. На второй – капот, где лежит гоночный шлем – явный намек на спортивную суть машины. Говорят, что окрас шлема транслирует будущий  уникальный оттенок самой модели.

Что до технических характеристик, то здесь больше вопросов, чем ответов. По некоторым данным кроссовер позаимствует мотор у Veloster N – это двухлитровый турбо-агрегат на 275 лошадиных сил. Полный привод будет в наличии.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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