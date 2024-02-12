Появились подробности об электрических пикапах от Hyundai

Компания Hyundai готовится представить новые электрические пикапы, которые получат названия Ioniq T10 и Ionic T7

Пока точные габариты двух моделей не приводятся, но можно предположить, что T10 будет значительно крупнее T7 и вероятно, составит конкуренцию на американском рынке Ford F-150 (длина - 5,9 м - 6,2 м) и GMC Sierra. А “семерка” станет конкурентом более компактного Chevy Colorado (5,4 м) или электрической альтернативой Hyundai Santa Cruz (4,9 м).

О дизайне и силовой установке пока рано говорить. Можно предположить, что они будут выполнены в стиле других моделей семейства Ionic 5 и Ionic 6. Ожидается, что новые электрические пикапы представят в 2025 или в 2026 году.