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12 фев 2024

Появились подробности об электрических пикапах от Hyundai

Появились подробности об электрических пикапах от Hyundai

Компания Hyundai готовится представить новые электрические пикапы, которые получат названия Ioniq T10 и Ionic T7

Пока точные габариты двух моделей не приводятся, но можно предположить, что T10 будет значительно крупнее T7 и вероятно, составит конкуренцию на американском рынке Ford F-150 (длина - 5,9 м - 6,2 м) и GMC Sierra. А “семерка” станет конкурентом более компактного Chevy Colorado (5,4 м) или электрической альтернативой Hyundai Santa Cruz (4,9 м).

О дизайне и силовой установке пока рано говорить. Можно предположить, что они будут выполнены в стиле других моделей семейства Ionic 5 и Ionic 6. Ожидается, что новые электрические пикапы представят в 2025 или в 2026 году.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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