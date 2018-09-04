В последней декаде уходящего лета в южно-корейской столице был представлен беспилотный грузовик Hyundai Xcient. Уже к 2020 г. в планах концерна - его серийное производство

Во время тестирования Hyundai Xcient проделала путь 40 км. от Ыйвана до застроенного небоскребами Инчхона, сымитировав перевозку груза с управляемым полуприцепом.

Допустимый вес для поднятия груза – 40 т. Благодаря системе 3-го уровня автономности пилот спокойно доверяет самоуправлению машины, однако при необходимости быстро реагирует, выключив систему автопилотирования.

В комплектации автомобиля – 10 приборов, отвечающих за надежность и позволяющих держать стабильность на поворотах: фронтальная, боковая камера, камера заднего вида, два радара, 3-D сканеры пространства (фронтальные и боковые), чувствительный боковой датчик в сочетании с прицепом. Последний вычисляет отклонение угла грузовика и прицепа в онлайн-режиме.

Концерн Hyundai Motor вплотную работает над созданием самоуправляемых грузовиков. В ближайшей перспективе, в 2020 г. – сборка ''беспилотников'' на конвейерном производстве. Похоже, машины из фантастических блокбастеров станут реальностью совсем скоро!