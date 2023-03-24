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24 мар 2023

Представлен Hyundai Mufasa

Представлен Hyundai Mufasa

Компания Hyundai представила в Китае новый кроссовер Mufasa, скетчи которого были обнародованы накануне. Новинка носит статус предсерийного прототипа – товарный автомобиль покажут через несколько недель, когда состоится международный автосалон в Шанхае

Не обманитесь дерзким обликом кроссовера – на серийной машине не будет некоторых стилистических решений, вроде массивных бамперов или экспедиционного багажника со светодиодными балками. Впрочем, общий брутальный стиль в Hyundai пообещали сохранить. Интерьер вседорожника Hyundai по-прежнему держит в тайне.

Что до силовой установки, то она будет консервативной. Под капотом будет обычный двухлитровый атмосферник, который развивает 161 лошадиную силу. К сожалению, какой именно агрегат выберут в качестве коробки передач, не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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