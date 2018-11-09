Самый большой кроссовер Hyundai представлен официально

Точнее сказать - официально представлено его название. Однако, автомобиль покажут уже совсем скоро - в конце ноября в Лос-Анджелесе. Самый важный момент заключается в том, что новинка появится и в России

Что известно на данный момент? На самом деле не так уж и много. Очевидно, что автомобиль будет стоять выше классом, чем Hyundai Grand Santa Fe. Размерами новинка также его обгонит - компания официально заявляет Palisade (так называется новинка), как самый большой автомобиль в линейке. Кроме того, он будет обладать восьмиместным салоном.

С технической точки зрения нас ждет еще больше загадок. Внешность автомобиля неизвестна, хотя все ведет к тому, что ориентироваться стоит на концепт HDC-2 «Grandmaster», который был показан еще летом, на презентации в Пусане, именно от него новинка унаследует большинство дизайнерских решений. А по моторам картина яснее - предварительно автомобиль будет оснащен 3,3-литровым двигателем V6 , с отдачей в 290 лошадей. В паре с ним будет работать восьмиступенчатый автомат.

Главной площадкой продаж нового кроссовера станет США, однако и до России он должен добраться. Во всяком случае, подобные заявления высказывались руководством российского подразделения Hyundai еще в июле этого года.