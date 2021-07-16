Самый маленький кроссовер Hyundai назовут в честь привидения

Корейский концерн занимается разработкой ультра-компактного кроссовера для рынков Юго-восточной Азии. Занятный факт, машину решили наречь «Каспером» (Casper).

Автомобильчик действительно маленький – по размерам он будет даже меньше, чем недавно представенный Bayon. Напомним, что длина последнего составляет 4,18 метра, а размер колесной базы равен 2,58 м. К слову, машина базируется на платформе хэтчбека I20. Соответственно, агрегаты здесь те же – литровый турбо-мотор и атмосфеник 1.2.

Что касается новинки, то «Каспера» тоже оснастят литровым моторчиком. Правда, их будет два – с турбонаддувом и без. Агрегаты будут работать в паре с механической или роботизированной коробкой передач. Что касается даты выхода, то ориентироваться стоит на следующий год.