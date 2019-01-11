В Hyundai cобираются покорить водород

Может так получиться, что автосалон в Детройте запомнится яркой премьерой - спорткаром Hyundai, который будет работать на водородных элементах. Руководство марки заявляет, что такой вариант развития событий вполне возможен

Во всяком случае, такого мнения придерживается руководитель спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман. На специальной конференции, в рамках выставки CES, г-н Бирман поделился планами относительно разработки автомобиля. «Если не Hyundai сделает водородный суперкар, то тогда кто? Мы та компания, которая имеет самые передовые технологии в области водородно-электрических силовых установок, поэтому почему бы нам не выпустить высокоскоростной водородный автомобиль», — отметил он.

Интересно, что косвенным подтверждением скорого выхода подобного автомобиля стали видеоигры. Дело в том, что в 2015 году компания Hyundai сделала изящный намек, выпустив виртуальный суперкар под названием N 2025 Vision для гоночного симулятора Gran Turismo. В состав силовой установки вошли четыре электрических двигателя, получающие энергию от двух блоков водородных топливных элементов. Суммарная отдача агрегатов составила 883 лошадиные силы. Кто знает, может быть эти данные окажутся пророческими.