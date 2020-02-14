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14 фев 2020

В Hyundai готовятся представить автомобильное пророчество

В Hyundai готовятся представить автомобильное пророчество

Корейский концерн представит в марте концепт-кар Prophecy, призванный дать представление о внешности будущих автомобилей бренда

Собственно Prophecy и переводится как пророчество. На данный момент уже опубликован первый тизер, на котором, внезапно, можно разглядеть множество интересных деталей. Например, можно с уверенностью говорить, что отличительными чертами концепт-кара станут аэродинамический силуэт кузова, широкие задние крылья, а также корма со спойлером и интегрированными в него светодиодными элементами.

Любопытно, но дизайн выполнили в соответствии с новой дизайнерской философией бренда Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление продемонстрировали на седане Sonata восьмого поколения, которая уже продается на российском рынке.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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