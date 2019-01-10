В Hyundai изобрели дополненную реальность

На выставке CES корейский концерн выступил с целым набором технологий, начиная c шагающего беспилотника и заканчивая особыми проекционными дисплеями - ассистентами, которые обладают функцией дополненной реальности. О последних сейчас и пойдет речь

Новинка является полноценным водительским ассистентом, который может предупреждать о таких вещах как смена полосы движения или опасное сближении с впереди идущим автомобилем. Кроме того, он может транслировать подсказки навигационной системы и бортового компьютера. Правда, ассистент имеет одно важное отличие - он не показывает информацию на отдельном экране, а проецирует все данные перед глазами водителя.

Картинка транслируется непосредственно на дорогу, на расстоянии 15 метров от глаз водителя, и автоматически подстраивается под угол обзора. При этом само изображение проецируется через лобовое стекло, без каких-либо дополнительных мониторов. К слову, в будущем функционал ассистента будет расширен, система будет способна определять людей, велосипедные полосы и пешеходные переходы. Кроме того, используя технологию нейросетей, она покажет информацию о погодных условиях и состоянии дороги, а также уведомит о скором переключении светофора.