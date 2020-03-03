В Hyundai представили беспилотный электрокар

Компания Hyundai провела онлайн-премьеру нового концепт-кара под названием Prophecy («Пророчество»). Прототип должен дать представление о внешности будущих автомобилей южнокорейской марки

Hyundai Prophecy построен на новой платформе, которая используется только для «зеленых» автомобилей. У машины отсутствует традиционная решетка радиатора. Также на концепте установлены пиксельные фонари и фары. Ожидается, что такое решение уже в скором времени будет применяться на серийных моделях корейского бренда. Концепт также получил массивный воздухозаборник, аэродинамический силуэт кузова, широкие задние крылья, распашные двери, а также корму со спойлером. Внешность Hyundai Prophecy выполнили в соответствии с новой дизайнерской философией бренда Sensuous Sportiness.

В салоне машины отсутствует традиционное рулевое колесо. Вместо него по обе стороны от сиденья водителя расположены специальные джойстики. А вместо передней панели у прототипа установлен огромный дисплей. Prophecy оснащается автономной системой управления. Подробности о ней, как и о технических характеристиках держатся в секрете.