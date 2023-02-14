В Hyundai разработали «Муфасу»

Компания Hyundai готовит к выходу на китайский рынок новый вседорожник под названием «Mufasa»

Отдельными деталями дизайна Hyundai Mufasa напоминает актуальное поколение кроссовера Tucson — например, раздутыми колёсными арками и ниспадающей линией крыши. Впрочем, в целом дизайн у машины самобытен.

Надо сказать, что на фотографиях машина выглядит большой, хотя реальные ее габариты – невелики. Длина, например, не превышает 4.5 метров. Что касается агрегатов, то под капотом «пропишется» двухлитровый 160-сильный атмосферник, который будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. Какой-либо альтернативы данным агрегатам нет.