В Китае стартовали продажи Hyundai Lafesta

Новый Лафеста позиционируется на рынке как молодёжный седан. Машина собрана конструкторами на платформе от Элантры в сочетании с задней подвеской от i30

Такой симбиоз позволил придать машине хорошие ходовые качества без существенного удорожания. Вместе со стремительным внешним обликом, который был продемонстрирован в концепте машины весной текущего года, конструктивные характеристики машины по ожиданиям разработчиков должны привлечь внимание молодого поколения.

Машина будет предлагаться в двух версиях: обычная и спортивная. Последняя отличается установкой диффузора и двух выхлопных труб.

Линейка двигателей пока состоит из трёх вариантов бензиновых турбомоторов: объемом 1,4 литра мощностью 140 сил и 1,6 литра, форсированных до 190 или 204 л.с. Трансмиссия для всех модификаций одинакова: семискоростной «робот» с двойным сцеплением.

В базовой версии машина комплектуется климатической системой, мультимедиа с 7-ми дюймовым дисплеем и голосовым управлением, электронным стояночным тормозом, виртуальным спидометром и другими современными электронными элементами.