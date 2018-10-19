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19 окт 2018

В Китае стартовали продажи Hyundai Lafesta

В Китае стартовали продажи Hyundai Lafesta

Новый Лафеста позиционируется на рынке как молодёжный седан. Машина собрана конструкторами на платформе от Элантры в сочетании с задней подвеской от i30

Такой симбиоз позволил придать машине хорошие ходовые качества без существенного удорожания. Вместе со стремительным внешним обликом, который был продемонстрирован в концепте машины весной текущего года, конструктивные характеристики машины по ожиданиям разработчиков должны привлечь внимание молодого поколения.

Машина будет предлагаться в двух версиях: обычная и спортивная. Последняя отличается установкой диффузора и двух выхлопных труб.

Линейка двигателей пока состоит из трёх вариантов бензиновых турбомоторов: объемом 1,4 литра мощностью 140 сил и 1,6 литра, форсированных до 190 или 204 л.с. Трансмиссия для всех модификаций одинакова: семискоростной «робот» с двойным сцеплением.

В базовой версии машина комплектуется климатической системой, мультимедиа с 7-ми дюймовым дисплеем и голосовым управлением, электронным стояночным тормозом, виртуальным спидометром и другими современными электронными элементами.

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При написании новости использовалась информация:
NJCAR.RU, Car Ru

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