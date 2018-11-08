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8 ноя 2018

Внести изменения в генезис!

Внести изменения в генезис!
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Hyundai выпустил тизер нового Genesis G90. Хотя новинка и скрыта покрывалом можно заметить, что нас ожидает серьезное изменение в облике

Флагман  как минимум получит новое лицо с матричными фарами (изменятся даже крылья и капот), а также переделанная в том же стиле корма. Также автомобиль получит радиаторную решетку в стиле концептуальных кроссовера GV80 и купе Essentia. К слову, над рестайлингом работал бельгиец Люк Донкервольке, который недавно стал шеф-дизайнером всего концерна Hyundai Motor.

Гамма силовых агрегатов останется прежней: это атмосферники V6 3.8 (309 л.с.) и V8 5.0 (413 л.с.), а также турбомотор V6 3.3 (370 л.с.). Из оснащения заявлены: цифровая передняя панель, система активного шумоподавления и продвинутый медиацентр. Управлять некоторыми его функциями можно будет дистанционно с мобильного телефона, а у навигатора появится возможность обновлять карты по сети.

Заказы на обновленный Genesis G90 начнут принимать 12 ноября. Правда, это пока актуально только для Кореи. Старт «живых» продаж запланирован на 27 ноября, тогда же, видимо, машину полностью рассекретят. К слову, автомобиль доберется и до России. 

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , За Рулем

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