В России запатентовали очень маленький кроссовер Hyundai

В открытой базе Роспатента появился новый компактный паркетник Hyundai, который по размерам уступает даже модели Creta

Речь идет о модели Hyundai Venue. Этот крошечный кроссовер сейчас производится и продается в Корее и Индии, в сентябре модель стала доступна в Австралии, кроме того, она вот-вот появится на рынке Северной Америки. К слову, изначально предполагалось, что Venue не поступит на российский рынок. Вероятно, корейская компания запатентовала в России эту модель «на всякий случай».

Гамма двигателей Hyundai Venue зависит от рынка, но всего она включает четыре мотора. Бензиновые — 1,2 л, 1,6 л и 1,0 л турбо, дизельный — 1,4 турбо. Мощность варьируется от 83 до 123 л.с. В «базе» предусмотрена «механика», в качестве альтернативы в зависимости от мотора предлагается вариатор или «робот».