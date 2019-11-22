Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2019

В России запатентовали очень маленький кроссовер Hyundai

В России запатентовали очень маленький кроссовер Hyundai
Автор фото: фирма-производитель

В открытой базе Роспатента появился новый компактный паркетник Hyundai, который по размерам  уступает даже модели Creta

Речь идет о модели Hyundai Venue. Этот крошечный кроссовер сейчас производится и продается в Корее и Индии, в сентябре модель стала доступна в Австралии, кроме того, она вот-вот появится на рынке Северной Америки.  К слову, изначально предполагалось, что Venue не поступит на российский рынок. Вероятно, корейская компания запатентовала в России эту модель «на всякий случай».

Гамма двигателей Hyundai Venue зависит от рынка, но всего она включает четыре мотора. Бензиновые — 1,2 л, 1,6 л и 1,0 л турбо, дизельный — 1,4 турбо. Мощность варьируется от 83 до 123 л.с. В «базе» предусмотрена «механика», в качестве альтернативы в зависимости от мотора предлагается вариатор или «робот».

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Venue 2020

В России запатентовали очень маленький кроссовер Hyundai

22 ноября 2019
Hyundai Vision T Concept 2019

В Hyundai показали прототип нового Tucson

21 ноября 2019

Представлена новая Hyundai Sonata

20 ноября 2019

Hyundai Sonata получит заряженную версию

20 ноября 2019
Hyundai Santa Cruz

Hyundai рассказал о своем первом пикапе

14 ноября 2019

Hyundai разработает инновационную систему шумоподавления

12 ноября 2019

 Новости Hyundai Venue

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква? Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой
Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 0 0