Представлен обновленный Hyundai Venue

Один из самых популярных кроссоверов на рынках Кореи, Южной Америки и Индии пережил рестайлинг. Изменений в технической части нет, но внешность, как и интерьер теперь выглядят иначе

Обновленный Venue вы сможете узнать по увеличенной решетке радиатора, новым фарам и прямоугольному воздухозаборнику на переднем бампере. Сзади между фонарями появилась красная горизонтальная полоса, загорающаяся одновременно с габаритами, другой стала форма бампера. Все стальные штампованные панели, кроме дверцы багажника, прежние. В салоне же появились: новый четырехспицевый руль, мультимедийная система с 12-дюймовым дисплеем и цифровая приборная панель.

Как мы уже писали ранее - агрегаты абсолютно не поменялись. В зависимости от рынка Venue может быть оснащен литровым бензиновым турбомотором (120 лошадиных сил), бензиновым "атмосферником" (83 лошадиные силы) и 100-сильным полуторалитровым турбодизелем.