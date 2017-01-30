Пресс-служба российского представительства премиального суббренда Nissan – Infiniti – опубликовала полный прайс-лист на новое двухдверное купе Q60.

Японская новинка, которая должная была выйти на российский рынок еще в конце прошлого года, будет представлена в нашей стране в единственной максимальной комплектации Sport+NAVI. Начальная стоимость такого автомобиля будет начинаться с отметки в 3 414 000 рублей.

За эти деньги будущий владелец получит новое полноприводное купе, под капотом которого установлен безальтернативный двигатель 3,0-литровый битрубированный V6 мощностью 405 л.с. (475 Нм), который сочетается исключительно с семиступенчатой автоматической КПП. С таким двигателем Q60 способно с места набрать первые 100 км/ч всего за 5,1 секунды, при максимальной скорости в 250 км/ч.

Впрочем, руководство Infiniti рассматривает возможность будущего расширения моторной гаммы автомобиля за счет менее мощного мотора. Речь идет о 2,0-литровом двигателе с отдачей 211 л.с., с которым купе продается в США. Стоит отметить, что кроме этих двух агрегатов в глобальную линейку двигателей Q60 входит еще один трехлитровый мотор мощностью 304 л.с..

В список технического оснащения японского купе входит: новое поколение мультимедийной системы InTouch со встроенной навигацией, которое работает в паре с аудиосистемой из 16-ти динамиков от компании Bose, крепления Isofix для детских кресел, оптика со светодиодной «начинкой», система 2-зонного климат-контроля, электрический привод и система обогрева для боковых зеркал, спортивная выхлопная система и 19-дюймовые колесные диски.

Помимо этого, в комплектации Sport+NAVI автомобиль оснащается широким спектром различных электронных ассистентов и систем безопасности. В этот список входят системы: помощи при экстренном торможении, динамической стабилизации, определения свободного места на стоянке, контроля полосы движения, кругового обзора, обнаружения приближающихся объектов, адаптивного рулевого управления и уже привычная связка ABS+EBD.