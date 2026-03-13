Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2026

Infiniti готовит к дебюту 600-сильный QX80

Infiniti готовит к дебюту 600-сильный QX80
Автор фото: фирма-производитель

Модель получит обозначение Red Sport и станет самой мощной серийной версией большого трехрядного кроссовера в истории марки

Согласно опубликованным данным, силовая установка будущего QX80 Red Sport будет развивать около 600 л.с. Можно предположить, что за основу взяли концепт QX80 Track Spec и модификацию с мотором от Nissan GT-R Nismo. При этом серийная версия получит ряд характерных отличий. Среди них красные тормозные суппорты, фирменные шильдики Red Sport и крупные колесные диски диаметром 24 дюйма.

Однако на этом планы бренда не заканчиваются. По информации источников, к 2028 году Infiniti намерена представить еще более мощную модификацию флагманского внедорожника. Мощность такой версии может достигнуть примерно 680 л.с. Помимо этого модель будет выделяться агрессивным аэродинамическим обвесом и расширенными колесными арками.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Infiniti готовит «заряженную» версию QX80 R-spec

23 октября 2025
Infiniti QX80 Autograph Lounge (2025)

Infiniti представила роскошную версию QX80 с телевизором в багажнике

02 ноября 2024
Infiniti QX80 (2025)

Рассекречен новый Infiniti QX80

21 марта 2024

Infiniti выпустила тизер нового QX80

01 марта 2024
Infiniti QX Monograph Concept (2023)

Infiniti показала дизайн будущего QX80

18 августа 2023

Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России

20 октября 2020

 Новости Infiniti QX80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 3 8