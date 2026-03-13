Infiniti готовит к дебюту 600-сильный QX80

Модель получит обозначение Red Sport и станет самой мощной серийной версией большого трехрядного кроссовера в истории марки

Согласно опубликованным данным, силовая установка будущего QX80 Red Sport будет развивать около 600 л.с. Можно предположить, что за основу взяли концепт QX80 Track Spec и модификацию с мотором от Nissan GT-R Nismo. При этом серийная версия получит ряд характерных отличий. Среди них красные тормозные суппорты, фирменные шильдики Red Sport и крупные колесные диски диаметром 24 дюйма.

Однако на этом планы бренда не заканчиваются. По информации источников, к 2028 году Infiniti намерена представить еще более мощную модификацию флагманского внедорожника. Мощность такой версии может достигнуть примерно 680 л.с. Помимо этого модель будет выделяться агрессивным аэродинамическим обвесом и расширенными колесными арками.