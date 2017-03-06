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6 мар 2017

Infiniti Q60 Black S: тюнинг от F1

Infiniti Q60 Black S: тюнинг от F1
Автор фото: фирма-производитель

Незадолго до открытия женевского автосалона Infiniti рассекретил данные о своем последнем творении под названием Project Black S

Как новую модель воспринимать Project Black S нельзя, скорее это проба сил и демонстрация новых возможностей, открывшихся в рамках сотрудничества Infiniti с командой Формулы 1 Renault Sport. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, включающий в себя электромотор-генератор и 3-литровую V-образную «шестерку» с двумя турбинами.

Снаружи автомобиль выглядит как космический корабль из кино, но карбоновый диффузор в задней части и развитое аэродинамическое оперение говорят о том, что главная задача для инженеров заключалась в увеличении прижимной силы и оптимизации аэродинамики, а не привлечения внимания прохожих.

Увидим ли мы когда-нибудь его на дорогах? Этот вопрос пока остается без ответа, ведь Q60 Black S для Infiniti в первую очередь попытка заглянуть в возможное будущее. Впрочем, и как желание изучить спрос перед началом подготовки серийного производства гибридное купе рассматривать можно. В любом случае, подробности о новой версии купе мы узнаем очень скоро.

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При написании новости использовалась информация:
Infiniti

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