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25 янв 2017

Infiniti расширяет свою российскую линейку автомобилей

Infiniti расширяет свою российскую линейку автомобилей
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба премиального суббренда японской компании NissanInfiniti – сообщает о скором выходе на российский рынок нового спортивного купе Q60.

Первая официальная презентация Infiniti Q60 для российского рынка состоялась еще в сентябре прошлого года в рамках специального мероприятия, посвященного 10-летию присутствия суббренда в нашей стране. Во время премьеры было объявлено, что спортивное купе появится в продаже через месяц, однако этого не произошло. Официально причины задержки не называются.

Сейчас же официальные представители суббренда заявили, что автомобиль доберется до шоу-румов российских дилеров в ближайшее время, а также рассекретили подробности единственной комплектации Q60, которая будет доступна россиянам.

Так, купе будет представлено в нашей стране в топовом варианте под названием Sport+NAVI. Под капотом автомобиля будет установлен единственный и безальтернативный битурбированный трехлитровый V6 с отдачей 405 л.с. (475 Нм), который работает в паре с автоматической КПП и системой полного привода. Как утверждают разработчики, с таким двигателем разгон до «сотни» будет осуществляться всего за 5,1 секунды.

В списке технического оснащения Infiniti Q60 содержится целый спектр различных электронных ассистентов и систем безопасности, в частности, системы: адаптивного рулевого управления (DAS 2.0), обнаружения приближающихся объектов (AOD), кругового обзора (AVM+), контроля полосы движения (Active Lane Control), определения свободного места на стоянке (PSM), динамической стабилизации (VDC), помощи при экстренном торможении (BAS), а также стандартную связку ABS+EBD.

Кроме того, комплектация Sport+NAVI включает новое поколение информационно-развлекательного комплекса InTouch с двумя сенсорными дисплеями на центральной консоли, спортивную выхлопную систему, крепления для детских сидений Isofix, аудиосистему от фирмы Bose с 16-динамиками и многое другое.

Предполагается, что в будущем Infiniti расширит список доступных для автомобиля комплектаций.

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При написании новости использовалась информация:
Autonavigator, Колеса.ру, Autonews

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