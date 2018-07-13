Размер имеет значение. Или, наоборот: размер значения не имеет. Наверное, в данном случае эта бородатая шутка была бы уместна, хотя бы потому, что речь у нас пойдет не просто о самом большом автомобиле в модельном ряду Infiniti, а еще и об одном из самых больших на российском рынке! Причем, о его обновленной версии.

Шутки, шутками, но ввиду их повышенной бородатости более уместно будет начать с цитаты из классики отечественной автомобильной прессы: «В США его любят. Любят прежде всего вызывающе богатые афроамериканцы, а также белые домохозяйки, преимущественно, из числа наиболее отчаянных (помните одноименный телесериал?). Первым он дает чувство вседозволенности, вторым – защищенности. В том числе и от первых. Если разобраться, и то, и другое весьма иллюзорно, но, как наконец-то поняли маркетологи, одинаково нравится покупателям по обе стороны океана». Эти строки более десяти лет назад написал я сам, рассказывая об Infiniti QX56 2004-го модельного года – непосредственном предшественнике нынешней «восьмидесятки». С тех пор много бензина утекло. В 2010-м году сменилось поколение модели, она здорово преобразилась внешне, но «низкопосаженные фары, мрачно выглядывающими из-под нависающей над ними передней кромки капота» (это еще одна цитата из того же самого материала) так никуда и не делись. Они поменяли форму, сам капот стал более покатым, кузов машины изменился до неузнаваемости, но характерный эффект «взгляда исподлобья» остался.

Одноклассников-конкурентов у QX80 не много. Но они несомненно есть. Если начать напрямую сравнивать Infifniti с ними, скрупулезно сверяя цифры в таблицах технических характеристик, и водя пальцем по спискам опций, то не факт, что японская модель по всем статьям окажется среди абсолютных лидеров. Хотя бы потому, что не смотря на последние обновления, она еще и самая старая в линейке Infiniti. Этот «полноразмерный», как принято говорить за океаном, внедорожник официально присутствует на нашем рынке с 2010 года. Правда, раньше мы его знали под именем QX56 , а «восьмидесятой» он стала только в 2013-м. Кстати, цифры 5 и 6 на автомобиле остались. Только идут они через запятую, обозначая рабочий двигателя – 5,6 л.

Нет, я не против дизайнерских экспериментов: оригинальная и запоминающаяся внешность – это для любой машины скорее полюс, чем минус. Но на мой взгляд, в данном случае дизайнеры перестарались. Автомобиль получился похожим на какого-то оплывшего покемона в особо крупном размере. Сложно сказать, как это повлияло на рыночные показатели модели, но разговоров о «неоднозначной» внешности большого Infifniti было много. Но вот, в прошлом году дизайнеры снова взялись за карандаши и приступили к работе над ошибками. Судя по облику обновленного QX80, они начали с того, что выписали на листке бумаги все претензии, слышанные ими когда-то, и планомерно начали «снимать» вопросы. Один за одним, аккуратно ставя галочку напротив каждого пункта. Это, мол, сделано, это поправлено, это переделано. Получилось не просто хорошо, получилось – здорово! Я даже не могу сказать, что автомобиль похорошел, он стал красив. Реально красив, без всяких скидок и допущений. Обойдя машину кругом, я, честное слово, не нашел к чему бы придраться!

Новые фары поднялись выше, капот удлинился и стал более выпуклым, а передний бампер приобрел угловатые формы. За счет всего этого передняя часть машины начисто утратила странные «мультяшные» очертания. Так называемая «поясная линия» приподнялась, теперь задние фонари находятся на одной линии с фарами, и «центр тяжести» автомобиля зрительно сместился вверх. Сзади – та же самая история: за счет длинной хромированной планки на двери багажника и новой светотехники дизайнерам удалось зрительно расширить корму машины и сделать ее более основательной. Впрочем, как раз сзади я и нашел к чему можно придраться – это крайне, на мой взгляд, неудачное расположение задних поворотников. Они здесь находятся в нижней части бампера, рядом с дополнительными габаритными огнями, и потому не слишком заметны. Все дело в том, что главный рынок для Infiniti QX80, это Америка, а там сигналы поворота должны быть красными. Вот, разрабатывая новую светотехнику, японцы и сделали фонари полностью красными, а для положенных по нашему стандарту желтых секций, там просто не нашлось места. Объемы продаж этой модели в России не настолько велики, чтобы стоило разрабатывать для нас новые фонари, вот и пришлось втиснуть дополнительные желтые поворотники туда, где для них нашлось место.

Немало изменений и внутри. Если перечислять их все, то получится довольно длинный список. Поэтому я ограничусь только самым главным и самым заметным. Прежде всего это форма рулевого колеса, вся верхняя часть передней панели, селектор АКПП и совершенно новые дверные карты. В принципе, не много, но, на самом деле, вполне достаточно для того, чтобы владельцы дорестайлинговых машин начали нервничать. А уж взглянув на обновленный автомобиль снаружи, как я уже говорил, они точно потеряют сон и аппетит – слишком уж разительно отличие в лучшую сторону!

Наука и техника

Представители компании Infiniti очень гордятся тем, что QX80 уже в базе комплектуется самыми большими в своем классе колесами: 22-дюйма – это не шутка. Аналогичные «катки» есть только у Cadillac Escalade, все остальные автопроизводители безнадежно отстают от Infifniti, как минимум, на пару дюймов! Это, конечно, круто, но огромные диски требуют применения низкопрофильный резины – здесь это 275/50 R22, а такие покрышки, хоть и улучшают управляемость автомобиля, но обычно плохо сказываются на комфорте. Для решения этой проблемы японцам пришлось сменить поставщика резины и выбрать новые шины с более мягкими боковинами, позволяющие эффективнее демпфировать мелкие дорожные неровности.

Вроде бы мелочи, какая, скажете, разница? Но на самом деле это не так. Добиваться отменной плавности хода инженерам Infiniti пришлось исключительно механическими средствами. Хитрой пневмоподвески, умеющей сглаживать практически любые тяготы и невзгоды дорожного покрытия, здесь нет. Отчасти ее функцию выполняет система гидравлического контроля положения кузова (HBMC), но ее главная задача вовсе не фильтрация неровностей, а подавление кренов и раскачки. По современным меркам эта система достаточно проста, но на практике она уже успела доказать свою эффективность и безпроблемность. При входе в быстрый и крутой поворот, ты уже подсознательно готовишься к тому, что такой высокий и тяжелый автомобиль, к тому же на достаточно мягкой подвеске, сейчас начнет «заваливаться» наружу с грацией речной баржи. Но на деле ничего подобного не происходит. Кузов стоит ровно, и машина четко пишет траеторию, по крайней мере, до тех пор, пока шинам хватает силы сцепления с асфальтом.

В системе гидравлического контроля положения кузова (HBMC) используются четыре гидроцилиндра – по одному на каждое колесо и два гидоаккумулятора. Передние и задние цилиндры попарно крест-накрест связаны между собой трубками, что позволяет регулировать их характеристики. Система автоматически компенсирует поперечные крены кузова за счет перераспределения рабочей жидкости между верхними и нижними частями гидроцилиндров. Когда кузов QX80 начинает наклоняться вбок, жидкость с одного борта автомобиля поступает на другой, жесткость подвески с этой стороны повышается и, соответственно, происходит компенсации крена. При прохождении поворотов система обеспечивает большее давление на наружных гидроцилиндрах и меньшее – на внутренних.

Как ни странно, Infiniti QX80 отнюдь не демонстрирует излишней склонности к заносу, хотя и по умолчанию ведущие колеса тут задние. Управление полным приводом осуществляется поворотным селектором на центральном тоннеле, Всего у него четыре положения: 2WD, 4WD High, 4WD Low и Auto. В принципе, можно переключить трансмиссию в автоматический режим и больше ни о чем не думать – при пробуксовке задних колес часть крутящего момента автоматически перекинется на передние. Практика показывает, что момент, когда подключается передок практически не ощущается. Все происходит плавно и незаметно для водителя. Если же на улице совсем скользко, то можно превентивно задействовать оба «моста», перейдя в режим 4WD High. Но даже если поставить селектор в 2WD, запретив при этом автоматике как-либо манипулировать тягой, то заставить QX80 «мести хвостом» можно только на пыльном проселке. На сухом шершавом асфальте вставать боком автомобиль решительно отказывается.

Еще один помощник на бездорожье – это система активной блокировки межколесного дифференциала. По крайней мере, так она здесь называется. На самом же деле, никакой дифференциал тут не блокируется. Электроника просто притормаживает буксующее колесо, перенаправляя большую часть тяги на другую сторону. Понятно, что это отнюдь не механический дифференциал типа Torsen – железный, безотказный и простой, как пять копеек, но для движения по легкому бездорожью этого вполне хватит. А соваться на тяжелый оффроуд ни один владелец Infiniti QX80 и не станет. Не та машина, да и где потом искать такой трактор, который сможет выдернуть из болота автомобиль полной массой хорошо за три тонны?

Время десерта

Да, да, паспортная полная масса Infiniti QX80 составляет без малого три с половиной тонны! Но когда сидишь за рулем, это совершенно не чувствуется. Разве что, при интенсивном торможении можно заметить, что тормозам приходится несладко и работают они буквально на пределе. Перегревать их на каком-нибудь горном серпантине я бы никому не советовал, мало ли что... Но на разгоне автомобиль ведет себя просто как пушинка, уносимая порывом ветра. Секрет тут, конечно, в могучем атмосферном V8, стоящем под капотом QX80. Я специально оставил рассказ о нем на сладкое. Увы, сегодня такие моторы уже становятся редкостью. Чрезмерно увлекшиеся проблемами экологии и экономии автопроизводители отказываются от них в пользу более скромных по объему, зато многократно турбированных агрегатов. Таким образом, Infiniti QX80 можно считать одним из «последних могикан», исповедующих классические ценности автопрома.

«No replacement for displacement!» - говорят наши американские друзья, и я с ними полностью согласен. Ни один турбомотор не дает такого ощущения, как старый добрый атмосферный V8 мощностью 405 л.с. Помните, ученые когда-то ставили эксперимент над мышами, введя им в мозг электроды, раздражающие цент наслаждения, и научив подопытных самостоятельно замыкать их контакты? Говорят, что мыши без устали давили на кнопку, пока не погибали от истощения! Педаль акселератора QX80 это в точности такая же кнопка, на которую хочется нажимать и нажимать, пока на приборной панели не замигает лампочка, сигнализирующая о критичном остатке топлива. Все, как всегда, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за удовольствие приходится платить. Во время нашего теста при относительно неспешном движении по трассе бортовой компьютер так и не снизил средний расход топлива ниже отметки 17 л. на 100 км. пробега.

Это много. У конкурентов, например, у того же Cadillac Escalade, который я сегодня уже упоминал, есть система автоматического отключения «лишних» цилиндров, когда двигатель работает вполсилы. У Infiniti ничего подобного к сожалению, нет. Поэтому по расходу топлива он проигрывает и Escalade, и одноплатформенному с ним Chevrolet Tahoe. Здесь в защиту японского внедорожника я могу сказать только то, что эта самая «джиэмовская» система отключения цилиндров никогда не считалась образцом надежности, и за океаном, если судить по публикациям в автомобильной прессе, были нередки случаи, когда владельцы машин оснащенных такой системой, сразу после покупки просили дилеров отключить ее, от греха подальше. В Infiniti все просто и фундаментально: мощный и не перефорсированный мотор – именно такие двигатели когда-то называли «миллионниками», не слишком сложная подвеска и классическая система полного привода без излишних, никому не нужных функций. При должном уходе можно надеется, что такой автомобиль переживет своего владельца и достанется по наследству его детям. Вот только оценят ли они всю его прелесть?

Технические характеристики Infiniti QX80 Габариты, мм 5340х2030х1925 Колесная база, мм 3075 Диаметр разворота, м 12,6 Дорожный просвет, мм 234 Объем багажника, л 470/1404 Снаряженная масса, кг 2817 Тип двигателя V8, бензиновый Рабочий объем, куб.см 5552 Макс. мощность, л.с./об/мин. 405/5800 Макс. момент, Нм/об/мин. 560/4000 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая АКПП Шины спереди/сзади 275/50R22 Макс. скорость км/ч 210 Время разгона 0-100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 14,5 Объем бака, л 100