Автомобильный портал Motorpage
Рамный, тихий, аппетитный
Логотип Infiniti

О Infiniti QX80

По-русски

Инфинити КуИкс80

Тест-драйвов
5 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 4 170 000
до 4 170 000
Infiniti QX80 (2021) вид спереди
Рестайлинг QX80 уменьшил азиатскую раскосость передней оптики, но сохранил количество хрома в отделке
Infiniti QX80 (2021) вид сбоку
Пожалуй, лучше всего QX80 выглядит в профиль
Infiniti QX80 (2021) вид сзади
В таком ракурсе на первый план выходят «автобусные» пропорции
Infiniti QX80 (2021) вид сзади
Хромированная кромка внизу погрузочного проема – не самое практичное решение
Infiniti QX80 (2021) дверь
Материалы, подгонка элементов – по-настоящему премиумные
Infiniti QX80 (2021) салон
Выглядит не как посадка в машину, а как подъем на борт корабля
Infiniti QX80 (2021) салон
Ощущение просторности салона усиливает люк
Infiniti QX80 (2021) передние кресла
Сиденья отформованы под размеренную езду и самых крупных пассажиров
Infiniti QX80 (2021) салон
Небольшой перебор черных лаковых поверхностей в отделке при ярком свете создает избыток блеска и бликов
Infiniti QX80 (2021) приборная панель
Настраиваемый цветной дисплей на приборной панели показывает состояние автомобиля и информацию о маршруте
Infiniti QX80 (2021) салон
Кулиса семиступенчатого «автомата», селектор выбора режимов полного привода
Infiniti QX80 (2021) центральная консоль
Нижний тачскрин появился после рестайлинга...
Infiniti QX80 (2021) центральная консоль
...верхний показывает картинку с камеры заднего вида...
Infiniti QX80 (2021) центральная консоль
...через него можно управлять бортовой навигацией, Apple CarPlay или Android Auto...
Infiniti QX80 (2021) центральная консоль
… и даже развлекательной системой заднего ряда
Infiniti QX80 (2021) кресло
Для задних пассажиров в перчаточном ящике – комплект наушников и пульт управления медиасистемой
Infiniti QX80 (2021) дисплей
Но попытка посмотреть кино с DVD не удалась: видимо, несовпадение форматов или ограничения для локального рынка
Infiniti QX80 (2021) зеркало
Обзору в «умном» зеркале заднего вида могут мешать пассажиры или просто подголовники...
Infiniti QX80 (2021) зеркало
...тогда можно вывести на него потоковое видео с задней камеры
Infiniti QX80 (2021) кресла
У сиденья пассажира не 10 направлений регулировок, как у водительского, а 8. Зато здесь больше свободного пространства
Infiniti QX80 (2021) задний диван
На втором ряду места тоже немало, хотя подушка здесь зафиксирована, регулируется только наклон спинки
Infiniti QX80 (2021) задний диван
Посадка «сам за собой»
Infiniti QX80 (2021) салон
Нет разве что вентиляции и массажа
Infiniti QX80 (2021) третий ряд
Третий ряд – трехместный, скорее, номинально. А высокий пол поднимает колени взрослого пассажира к потолку
Infiniti QX80 (2021) третий ряд
Обычно третий ряд – в сложенном виде, отдает пространство багажнику...
Infiniti QX80 (2021) багажное отделение
...хотя и минимальным багажным объемом QX80 вполне гордились бы некоторые купе...
Infiniti QX80 (2021) багажное отделение
...а максимальными 2694 литрами – некоторые грузовички
Infiniti QX80 (2021) крышка бензобака
Рекомендован 98-й бензин
Infiniti QX80 (2021) передний свес
Низкопрофильная резина и длина переднего свеса ограничивает внедорожные возможности трансмиссии QX80...
Infiniti QX80 (2021) задний свес
...а длина заднего света просто ставит на них крест
Infiniti QX80 (2021) моторный отсек
Старый добрый V8 обеспечивает тяговое усилие до 3,5 тонн
Infiniti QX80 (2021) шильдик

Внедорожный арсенал – не главное для этого внедорожника

Четыре года он уже на конвейере, три года продается в России – и только на motorpage.ru вышло четыре тест-драйва Infiniti QX80. Сначала ему обновляли экстерьер, потом интерьер и мультимедиа. И все изменения коллеги подробно описали. Но вот QX80 снова у нас в руках… Поэтому пусть тест пройдет в режиме блица и одновременно свободных ассоциаций. Итак: какой минимум знаний про этот Infiniti вам необходим?

Первое: это большой внедорожник, 5,34 метра в длину. Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, Volkswagen Teramont – они все короче. Длиннее QX80 разве что Cadillac Escalade, и то всего на 42 миллиметра. Причем, наш Infiniti не только длинный, но и высокий. В него нужно не садиться, а забираться, поэтому подножка здесь не элемент внешнего стайлинга, а железная (алюминиевая) необходимость. Сидя за рулем QX80, на Discovery предыдущего поколения, еще с кубическими пропорциями, смотришь сверху вниз, теперь твой уровень – автобус. Да ты и сам автобус, восьмиместный, солидный, без спортивного ерзания. Поэтому, наверное, у кресел первого ряда QX80 –– практически плоские подушки и лишь лёгкий намёк на боковую поддержку спинки. На втором ряду «автобуса» – простор для трех человек по ширине, да как минимум двум ничего не будет мешать в ногах, на трансмиссионный тоннель на полу лишь легкий намек. Третий ряд поскромнее, зато туда довольно легко попадать, диван и спинка среднего ряда складываются вперед целиком и бескомпромиссно – бутербродом.

Второе: QX80 не только вместительный, – семь или восемь, как в тестовой версии, мест, – но и очень комфортный. По асфальту автомобиль прямо плывет. С одной оговоркой, о чем ниже.

Третье: внешность у автомобиля внушительная, но не очень яркая, красоты особой в экстерьере нет, что отмечают все, от девушек до мойщиков, которые всегда – безошибочный глас народа. Конечно, говорят работники керхера и тряпки, теперь лучше, чем до рестайлинга, и уж конечно, не сравнить с первым QX56, тот был вообще горбатый покемон. Но все равно ничего особенного, харизма – исключительно за счёт размеров.

И четвертое, что про QX80 надо знать непременно, – это его расход. Который мне за время теста удалось неимоверными усилиями снизить с 19,2 до 18,8 литра. Как тут не помянуть добрым словом Cadillac Escalade, который умеет в трассовом режиме отключать половину цилиндров своего V8 и выдавать невероятную для такого громилы «десятку» на сотню в среднем. QX80 не умеет, поэтому жрёт как не в себя. Причём, требует 98-й бензин, что официально прописано у этого Infiniti на пробке заливной горловины.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Audi SQ5
(универсал 5-дв.)

Audi SQ5 (универсал 5-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
2

Porsche Cayenne S Diesel
(универсал)

Porsche Cayenne S Diesel (универсал)
Поколение
II
Тест-драйвов
1

Mercedes-Benz GLC
(универсал 5-дв.)

Mercedes-Benz GLC (универсал 5-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
4

Ну вот, это если вкратце, а теперь более развернуто.

Все так носят

Если прикинуть, что называется, влёгкую, как выглядит QX80 на фоне «братьев по оружию», других семи-восьмиместных полноразмерных внедорожников, результат окажется неожиданным. Он – настоящая мечта Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы». Та, выбирая жениха из нескольких кандидатов, мечтала: если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича. QX80 ее бы, скорее всего, заинтересовал, его образ – собирательный: рамный SUV, с бензиновым атмосферным V8 объемом 5,6 литра, при этом с независимой подвеской на электронноуправляемых пневмоэлементах. Система полного привода с понижающей передачей, режимы 4H, 4L, Snow, Tow mode (буксировка), но вместо блокировок межколесных дифференциалов – их электронные имитации. Набор немного противоречивый, хотя, конечно, мода сейчас движется в эту сторону, сейчас все больше внедорожников «так носят». Хорошо хоть, раму не отобрали.

Архаика? Классика!

Знакомый главред автомобильного глянца рассказал: когда у них вышел тест QX80, на сайт в комментарии пришел читатель и написал примерно так: у Nissan хватило ума убрать с рынка архаичный, не пользующийся спросом Patrol, а вот Infiniti никак не решится сделать то же с QX80, это позор, который не пользуется спросом и ужасен. Про «не пользуется спросом» – точно перебор, в Infiniti у QX80 прочное второе место по популярности, а насчет архаичности… Для кого-то, может, этот интерьер – архаика и олдскул, но мне как водителю возраста 50 плюс, вернее, 60 минус, рабочее место водителя в QX80 кажется и современным, и одновременно успокаивающим глаз. Последний рестайлинг и расширил палитру дисплеев до трех, но, конечно, единого «телевизора» в метр шириной почти во всю переднюю панель, как в продвинутом Mercedes GLS, тут нет. Но вот пространства, «воздуха» на водительском месте и вообще на переднем ряду уж точно больше, чем, например, в Lexus LX. Некоторый перебор с черным глянцем во вставках на приборной панели – они блестят и отвлекают. Но когда тот же черный рояльный лак в комбинированной отделке руля сочетается с кожаными вставками – это отличное решение, кожаный руль был бы не так красив, а чисто деревянный был бы лишен подогрева, который сейчас так выручает в неожиданных апрельских заморозках.

Давайте потише

К слову, про руль: QX80 очень приятно и точно рулится, несмотря на массу и размеры, – добавляет уверенности система гидравлического контроля положения кузова, которая препятствует крену и раскачке тяжеленной машины. Сам руль, конечно, не острый и «длинный» – 3,5 оборота, ну этому увальню, с его 3,4 тонны полной массы и 234-миллиметровым клиренсом – замахом на внедорожность, такой и положен. Пробую педаль акселератора – после неуловимой паузы QX80 взрыкивает всеми своими 405 силами и мощно ускоряется, в паспортные 7,5 секунд до сотни веришь безоговорочно. Тормоза останавливают автомобиль уверенно, хотя педаль надо при этом всё-таки продавливать. Так что гонять не хочется, хотя скорость в QX80 совершенно не ощущается: автомобиль очень хорошо заглушен, двигатель бухтит где-то далеко-далеко, почти не донося звука в салон. Можно говорить, не повышая голоса. Прибавка оборотов до трех тысяч заставляет повысить голос уже сам мотор, но даже в этом случае климатическая установка работает громче, чем он. Салон QX80 – почти идеальная акустическая студия.

Лишние дюймы

Но если звуки в салон не проникают, то вот вибрация, неожиданно, – да. Подвеска QX80 ведет себя немного странно. На асфальте она идеальна, крупные неровности сглаживает, но мелкий рельеф, особенно на проселке, отзываются неприятным дребезгом и тряской, которые неожиданно подробно передаются в салон. Немного напоминает поведение пружинной подвески Volkswagen Teramont – примерно такой же «американский» характер. Хотя может быть, дело в дисках рекордного для своего класса 22-дюймового диаметра и низком профиле резины. Дюйма на два бы поменьше, думаю, улучшили бы комфорт. А при нынешних R22 в салоне на неровностях немножко «разговаривать» начинают даже крепления кресел к полу, при том что пробег тестового QX80 – 9563 километра.

Габариты носорога – не его проблема

Первый вопрос, который возникает при взгляде на QX80 – как он вписывается в повседневную городскую жизнь? Количество доступных для парковки мест резко уменьшается, зато сам процесс парковки облегчается: огромные боковые зеркала, камеры кругового обзора, которые включаются автоматически, так что «по приборам» на QX80 парковаться не только можно, но и нужно. Система безопасности убережет не только от грубых ошибок на парковке, меня она спасла и на дороге. Медленно двигаясь в пробке, я полез копаться в регулировках дисплея, отвлекся от дороги и не увидел, что шедший впереди BMW затормозил, как и весь поток перед ним. Закричал зуммер, загорелся тревожный красный блок на приборной панели, и QX80 затормозил сам. Сэкономив мне кучу времени и денег. Еще у автомобиля очень корректно работающий активный круиз-контроль, на нем можно ездить по городу, он не «тормозит», все успевает, никому не мешает. Может быть, конечно это ещё и уважение к габаритам QX80, но никто ни разу сзади не сигналил.

Суммируя: не могу понять, чем так ужасен и архаичен показался читателю автомобильного глянца этот достойный автомобиль. В городе QX80, возможно, избыточный, а вот в дальней поездке большой компанией или большой семьей – по маршруту «асфальт плюс легкое бездорожье» – очень-очень приятный. Разве что его расход топлива в нынешнюю стремительно «зеленеющую эпоху» смотрится атавизмом и одновременно вызовом, но тут QX80 оказывается в одной компании с такими топливожорами, как, например, Lexus LX или Toyota Land Cruiser – компании, согласитесь, неплохой. Хотя в деньгах аппетит QX80 выражается очень наглядно. Привычный маршрут на дачу и обратно, который мне обычно обходится в тысячу рублей, на QX80 стоил две тысячи. То есть, купи я этот Infiniti, – и регулярные расходы на топливо надо будет смело умножать минимум на два. Впрочем, по сравнению с ценой автомобиля – 6,8 млн рублей за тестовую версию в комплектации Luxe Sensory ProActive, а также ежегодным налогом, – расход (во всех смыслах) будет незначительным.

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INFINITI QX80

ГАБАРИТЫ, ММ

5340x2030x1925

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3075

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

234

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

1404/2693

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2817

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый V8

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

5552

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

405 при 5800 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

560 при 4000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

7-ст., АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

14,5

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Infiniti QX80:

Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура?
Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"
Все тест-драйвы Infiniti QX80

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Infiniti QX80:

Audi SQ5
(универсал 5-дв.)

Audi SQ5 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II
Цены
от 4 100 000
до 4 100 000

Porsche Cayenne S Diesel
(универсал)

Porsche Cayenne S Diesel (универсал)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II
Цены
от 4 306 000
до 4 306 000

Mercedes-Benz GLC
(универсал 5-дв.)

Mercedes-Benz GLC (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
4
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 3 650 000
до 4 200 000

Infiniti QX56
(универсал)

Infiniti QX56 (универсал)
Тест-драйвов
5
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
III
Цены
от 3 795 000
до 3 795 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 7 4 3