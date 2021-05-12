Внедорожный арсенал – не главное для этого внедорожника

Четыре года он уже на конвейере, три года продается в России – и только на motorpage.ru вышло четыре тест-драйва Infiniti QX80. Сначала ему обновляли экстерьер, потом интерьер и мультимедиа. И все изменения коллеги подробно описали. Но вот QX80 снова у нас в руках… Поэтому пусть тест пройдет в режиме блица и одновременно свободных ассоциаций. Итак: какой минимум знаний про этот Infiniti вам необходим?

Первое: это большой внедорожник, 5,34 метра в длину. Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, Volkswagen Teramont – они все короче. Длиннее QX80 разве что Cadillac Escalade, и то всего на 42 миллиметра. Причем, наш Infiniti не только длинный, но и высокий. В него нужно не садиться, а забираться, поэтому подножка здесь не элемент внешнего стайлинга, а железная (алюминиевая) необходимость. Сидя за рулем QX80, на Discovery предыдущего поколения, еще с кубическими пропорциями, смотришь сверху вниз, теперь твой уровень – автобус. Да ты и сам автобус, восьмиместный, солидный, без спортивного ерзания. Поэтому, наверное, у кресел первого ряда QX80 –– практически плоские подушки и лишь лёгкий намёк на боковую поддержку спинки. На втором ряду «автобуса» – простор для трех человек по ширине, да как минимум двум ничего не будет мешать в ногах, на трансмиссионный тоннель на полу лишь легкий намек. Третий ряд поскромнее, зато туда довольно легко попадать, диван и спинка среднего ряда складываются вперед целиком и бескомпромиссно – бутербродом.

Второе: QX80 не только вместительный, – семь или восемь, как в тестовой версии, мест, – но и очень комфортный. По асфальту автомобиль прямо плывет. С одной оговоркой, о чем ниже.

Третье: внешность у автомобиля внушительная, но не очень яркая, красоты особой в экстерьере нет, что отмечают все, от девушек до мойщиков, которые всегда – безошибочный глас народа. Конечно, говорят работники керхера и тряпки, теперь лучше, чем до рестайлинга, и уж конечно, не сравнить с первым QX56, тот был вообще горбатый покемон. Но все равно ничего особенного, харизма – исключительно за счёт размеров.

И четвертое, что про QX80 надо знать непременно, – это его расход. Который мне за время теста удалось неимоверными усилиями снизить с 19,2 до 18,8 литра. Как тут не помянуть добрым словом Cadillac Escalade, который умеет в трассовом режиме отключать половину цилиндров своего V8 и выдавать невероятную для такого громилы «десятку» на сотню в среднем. QX80 не умеет, поэтому жрёт как не в себя. Причём, требует 98-й бензин, что официально прописано у этого Infiniti на пробке заливной горловины.

Ну вот, это если вкратце, а теперь более развернуто.

Все так носят

Если прикинуть, что называется, влёгкую, как выглядит QX80 на фоне «братьев по оружию», других семи-восьмиместных полноразмерных внедорожников, результат окажется неожиданным. Он – настоящая мечта Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы». Та, выбирая жениха из нескольких кандидатов, мечтала: если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича. QX80 ее бы, скорее всего, заинтересовал, его образ – собирательный: рамный SUV, с бензиновым атмосферным V8 объемом 5,6 литра, при этом с независимой подвеской на электронноуправляемых пневмоэлементах. Система полного привода с понижающей передачей, режимы 4H, 4L, Snow, Tow mode (буксировка), но вместо блокировок межколесных дифференциалов – их электронные имитации. Набор немного противоречивый, хотя, конечно, мода сейчас движется в эту сторону, сейчас все больше внедорожников «так носят». Хорошо хоть, раму не отобрали.

Архаика? Классика!

Знакомый главред автомобильного глянца рассказал: когда у них вышел тест QX80, на сайт в комментарии пришел читатель и написал примерно так: у Nissan хватило ума убрать с рынка архаичный, не пользующийся спросом Patrol, а вот Infiniti никак не решится сделать то же с QX80, это позор, который не пользуется спросом и ужасен. Про «не пользуется спросом» – точно перебор, в Infiniti у QX80 прочное второе место по популярности, а насчет архаичности… Для кого-то, может, этот интерьер – архаика и олдскул, но мне как водителю возраста 50 плюс, вернее, 60 минус, рабочее место водителя в QX80 кажется и современным, и одновременно успокаивающим глаз. Последний рестайлинг и расширил палитру дисплеев до трех, но, конечно, единого «телевизора» в метр шириной почти во всю переднюю панель, как в продвинутом Mercedes GLS, тут нет. Но вот пространства, «воздуха» на водительском месте и вообще на переднем ряду уж точно больше, чем, например, в Lexus LX. Некоторый перебор с черным глянцем во вставках на приборной панели – они блестят и отвлекают. Но когда тот же черный рояльный лак в комбинированной отделке руля сочетается с кожаными вставками – это отличное решение, кожаный руль был бы не так красив, а чисто деревянный был бы лишен подогрева, который сейчас так выручает в неожиданных апрельских заморозках.

Давайте потише

К слову, про руль: QX80 очень приятно и точно рулится, несмотря на массу и размеры, – добавляет уверенности система гидравлического контроля положения кузова, которая препятствует крену и раскачке тяжеленной машины. Сам руль, конечно, не острый и «длинный» – 3,5 оборота, ну этому увальню, с его 3,4 тонны полной массы и 234-миллиметровым клиренсом – замахом на внедорожность, такой и положен. Пробую педаль акселератора – после неуловимой паузы QX80 взрыкивает всеми своими 405 силами и мощно ускоряется, в паспортные 7,5 секунд до сотни веришь безоговорочно. Тормоза останавливают автомобиль уверенно, хотя педаль надо при этом всё-таки продавливать. Так что гонять не хочется, хотя скорость в QX80 совершенно не ощущается: автомобиль очень хорошо заглушен, двигатель бухтит где-то далеко-далеко, почти не донося звука в салон. Можно говорить, не повышая голоса. Прибавка оборотов до трех тысяч заставляет повысить голос уже сам мотор, но даже в этом случае климатическая установка работает громче, чем он. Салон QX80 – почти идеальная акустическая студия.

Лишние дюймы

Но если звуки в салон не проникают, то вот вибрация, неожиданно, – да. Подвеска QX80 ведет себя немного странно. На асфальте она идеальна, крупные неровности сглаживает, но мелкий рельеф, особенно на проселке, отзываются неприятным дребезгом и тряской, которые неожиданно подробно передаются в салон. Немного напоминает поведение пружинной подвески Volkswagen Teramont – примерно такой же «американский» характер. Хотя может быть, дело в дисках рекордного для своего класса 22-дюймового диаметра и низком профиле резины. Дюйма на два бы поменьше, думаю, улучшили бы комфорт. А при нынешних R22 в салоне на неровностях немножко «разговаривать» начинают даже крепления кресел к полу, при том что пробег тестового QX80 – 9563 километра.

Габариты носорога – не его проблема

Первый вопрос, который возникает при взгляде на QX80 – как он вписывается в повседневную городскую жизнь? Количество доступных для парковки мест резко уменьшается, зато сам процесс парковки облегчается: огромные боковые зеркала, камеры кругового обзора, которые включаются автоматически, так что «по приборам» на QX80 парковаться не только можно, но и нужно. Система безопасности убережет не только от грубых ошибок на парковке, меня она спасла и на дороге. Медленно двигаясь в пробке, я полез копаться в регулировках дисплея, отвлекся от дороги и не увидел, что шедший впереди BMW затормозил, как и весь поток перед ним. Закричал зуммер, загорелся тревожный красный блок на приборной панели, и QX80 затормозил сам. Сэкономив мне кучу времени и денег. Еще у автомобиля очень корректно работающий активный круиз-контроль, на нем можно ездить по городу, он не «тормозит», все успевает, никому не мешает. Может быть, конечно это ещё и уважение к габаритам QX80, но никто ни разу сзади не сигналил.

Суммируя: не могу понять, чем так ужасен и архаичен показался читателю автомобильного глянца этот достойный автомобиль. В городе QX80, возможно, избыточный, а вот в дальней поездке большой компанией или большой семьей – по маршруту «асфальт плюс легкое бездорожье» – очень-очень приятный. Разве что его расход топлива в нынешнюю стремительно «зеленеющую эпоху» смотрится атавизмом и одновременно вызовом, но тут QX80 оказывается в одной компании с такими топливожорами, как, например, Lexus LX или Toyota Land Cruiser – компании, согласитесь, неплохой. Хотя в деньгах аппетит QX80 выражается очень наглядно. Привычный маршрут на дачу и обратно, который мне обычно обходится в тысячу рублей, на QX80 стоил две тысячи. То есть, купи я этот Infiniti, – и регулярные расходы на топливо надо будет смело умножать минимум на два. Впрочем, по сравнению с ценой автомобиля – 6,8 млн рублей за тестовую версию в комплектации Luxe Sensory ProActive, а также ежегодным налогом, – расход (во всех смыслах) будет незначительным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INFINITI QX80 ГАБАРИТЫ, ММ 5340x2030x1925 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3075 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 234 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 1404/2693 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2817 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 5552 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 405 при 5800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 560 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 7-ст., АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 14,5